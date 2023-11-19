تراند اليوم : فوائد الحبوب الكاملة لجسم الإنسان.. خيارات أساسية لحياة صحية رائعة

يعتمد الكثير من الأشخاص على الحبوب في الأنظمة الغذائية المفيدة للجسم، حيث يوجد العديد من فوائد الحبوب الكاملة التي تعتبر مصدرًا غذائيًا فعال، لذا سنتعرف معًا خلال السطور القادمة على أهم فوائد هذه الحبوب.

فوائد الحبوب الكاملة لجسم الإنسان

فوائد الحبوب الكاملة لجسم الإنسان عديدة، وأهمها ما يلي:

تعمل الحبوب الكاملة على تقوية القلب وحمايته من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث أثبتت بعض الدراسات أن تناول 3 حصص يوميًا من الحبوب الكاملة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.

من أهم فوائد الحبوب الكاملة أنها تعمل على تقليل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية.

تعمل الحبوب الكاملة على الحد من الإصابة بالسمنة، حيث يعمل تناول هذه الحبوب على تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع وبالتالي يجنبنا الإفراط في تناول الطعام والتعرض للسمنة.

يحد تناول الحبوب الكاملة من الإصابة بمرض السكري، حيث أثبتت الدراسات أن استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة وتناول حصتين يوميًا من الحبوب الكاملة يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وذلك لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تساعد على التحكم بالوزن وتجنب السمنة التي تُعد أحد عوامل الخطورة للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

يعمل تناول الحبوب الكاملة على تحسين عملية الهضم، حيث تحتوي هذه الحبوب على ألياف غذائية عديدة تعمل على تحسين عملية الهضم بطرق مختلفة، حيث تساعد هذه الألياف في إخراج البراز وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تعتبر الحبوب الكاملة درعًا واقيًا من السرطان، حيث تساهم هذه الحبوب في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على الألياف التي تحسن صحة الأمعاء والقولون، وبالتالي تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون، بالإضافة إلى احتوائها على حمض الفيتيك وحمض الفينوليك والسابونين والتي تبطئ تشكل الأورام.

يعتقد البعض أن تناول الحبوب الكاملة بكثرة يؤدي إلى مشاكل صحية، ولكن في الواقع توصي المنظمات الغذائية الأمريكية بتناول 5-6 حصص من الحبوب الكاملة للنساء، بينما 6-8 حصص للرجال وذلك لتعدد فوائد الحبوب الكاملة للجسم.