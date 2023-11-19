تراند اليوم : أمطار غزيرة تصل لحد السيول.. تحذير بشأن حالة طقس اليوم الأحد 19/11/2023

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق، حيث حذرت من سقوط أمطار غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس خريفي ممطر غير مستقر على محافظات الوجه البحري ومتوسطة على شمال الوجه القبلي.

حيث أوضحت عن بدء تشكل السحب على أقصى الساحل الغربي للبلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على مطروح والسلوم وتشمل مدن الساحل، وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، وتكون متوسطة الشدة على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب البحيرة والدقهلية والشرقية وتمتد إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وتصل إلى حدة السيول على شمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

طقس اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

يسود اليوم الأحد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، بينما تشهد درجات الحرارة انخفاض على كافة الأنحاء، وذلك خلال ساعات الليل، ونتابع الآن عرض بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19/11/2023

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة تجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية وعدم القيادة إلا للضرورة، ويستمر الطقس الغير مستقر حتى يوم الإثنين 20 نوفمبر، مع استمرار سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وتراجع فرص السقوط على الدلتا والمناطق الداخلية.