تراند اليوم : حالة الطقس اليوم في مصر: أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع انخفاض في درجات الحرارة، وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة: أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة مئوية، السواحل الشمالية 26 درجة مئوية، جنوب سيناء 27 درجة مئوية، شمال الصعيد 25 درجة مئوية، جنوب الصعيد 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 كما يلي:

المدينة الصغرى العظمى الإسكندرية 17 20 القاهرة 17 24 العلمين 17 21 العاصمة الإدارية 16 24 مطروح 14 20 السلوم 13 20 بنها 13 20 سيوة 13 22 دمنهور 16 23 راس غارب 21 30 الغردقة 20 30 سفاجا 21 31 مرسى علم 21 31 شلاتين 22 31 حلايب 23 28 ابورماد 21 29 راس حدرية 21 28 القيوم 15 25 الإسماعيلية 15 25 بني سويف 14 25 السويس 19 25 المنيا 14 25 العريش 14 23 أسيوط 14 26 رفح 16 23 سوهاج 16 26 راس سدر 17 27 نقادة 09 23 الأقصر 17 28 كاترين 07 18 اسوان 18 28 الطور 19 27 الوادي الجديد 14 29 طابا 20 24 ابو سمبل 18 28 شرم الشيخ 21 31

وأهابت الأرصاد بالمواطنين، اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والالتزام بتعليمات الهيئة، وإرتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة، والقيادة بهدوء، خاصة في حالة سقوط الأمطار.

تأثير المنخفض الجوي على الدول المطلة على شرق البحر المتوسط

كما تؤثر حالة عدم الاستقرار الجوية على الدول المطلة على شرق البحر المتوسط، حيث تتأثر فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وشمال مصر بمنخفض جوي متعمق متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويبدأ تأثير المنخفض الجوي الليلة على سواحل مصر الشمالية الغربية، واعتبارا من غدا الأحد يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.