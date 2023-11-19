تراند اليوم : حقق أقصى استفادة من هذه الخضروات الشتوية الخمسة مع دخول الموسم

لماذا لا نستفيد إلى أقصى حد من بعض الخضروات الشتوية الصحية مع دخول الموسم؟ اقرأ لتعرف كل شيء عنهم، فالشتاء على وشك الدخول، وستزداد تلك الأمسيات المنعشة والأطعمة الساخنة، وبالطبع، لا يوجد بديل لتلك الخضروات الشتوية الرائعة والطازجة والصحية والتي تتميز بمذاقها المقرمش، فهي ليست ملونة للغاية فحسب، ولكنها في الوقت نفسه مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لذلك حاول تحقيق أقصى استفادة من الخضروات الرائعة لهذا الموسم.

الخضروات الشتوية

يقوم بارول مالهوترا باهل، اختصاصي التغذية السريرية ومعلم معتمد لمرض السكري ، باختيار 5 من هذه الخضار الشتوية ويخبرنا عن فوائدها:

الشمندر

هذه الخضار الحلوة ذات اللون الأحمر الغامق لا تبدو رائعة فحسب، ولكنها مصدر غني بالألياف والفولات والمنغنيز والحديد وفيتامين سي، تشتهر هذه الخضروات الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية بفوائدها الصحية للقلب وأداء التمارين الرياضية.

يقول باهل : “يمكن للشمندر أن يخفض ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الأخرى، يمكن لهذه الخضروات الجذرية أيضًا تحسين استخدام الأكسجين والقدرة على التحمل وأداء التمارين الرياضية، عادة ما يتم تحملها جيدًا ولكنها تحتوي على الأوكسالات، والتي قد تؤدي إلى حصوات الكلى وFODMAPs، والتي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي،وتضيف باهل: “لذلك فمن الأفضل دائمًا طهي البنجر (على البخار أو الغليان) قبل الاستهلاك”.

الخردل والحلبة

تعتبر الخضار الورقية الخضراء ذات النكهة المرة والحارة من الأشياء الضرورية خلال فصل الشتاء، الخردل الأخضر والحلبة الخضراء منخفضان في السعرات الحرارية وغنيان بالألياف والمغذيات الدقيقة، وخاصة الفيتامينات C وK.

“إن تناول جرعة جيدة من هذه الأوراق الخضراء خلال فصل الشتاء سوف يحميك من نزلات البرد والأنفلونزا، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، كما أنها تساعد على تعزيز مناعتك، ولأنها مريرة، فمن الأفضل طهيها بعد غليها أو قليها.

الجزر الأحمر والأسود

استمتع بهذه الخضار الحلوة والمقرمشة ، والمحملة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، كل من هذه الجزر لها فوائد صحية مذهلة.

“يوفر الجزر الأحمر البيوتين والألياف والبوتاسيوم والفيتامينات K وB6 وC، والعنصر النزر الموليبدينوم، وهو معدن أساسي مثل الحديد، يقوم هذا العنصر المهم بتنشيط الإنزيمات الرئيسية في الجسم والتي تساعده على التخلص من بعض السموم.

البازلاء الخضراء

يحتوي الجزر الأسود على كميات كبيرة من الأنثوسيانين كاروتينويد، مما يجعله أكثر غنى بمضادات الأكسدة، ويمكن استخدام كلا النوعين من الجزر لصنع حلوى الجزر، ويمكنك أيضًا تناولها نيئة أو معصورة أو حتى مطبوخة (مقلية أو مخبوزة أو مشوية).

يقوم معظم الناس بتخزين هذه الخضروات الشتوية الصحية وتجميدها لاستخدامها خلال فصل الصيف، ووفقا لباهل، فإن هذه البذور الحلوة واللذيذة مليئة بالمواد المغذية، فهي منخفضة إلى حد ما في السعرات الحرارية، وغنية بمضادات الأكسدة، وتحتوي على كل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.

” تعد البازلاء الخضراء واحدة من أفضل مصادر البروتين النباتية، وهذا هو السبب الرئيسي وراء منحها الشعور بالشبع، أنها تحتوي على كمية عالية من الألياف، مما يجعلها مفيدة لإدارة الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم، ويقول باهل: “كونها غنية بالألياف القابلة للذوبان، فهي مفيدة لحركة الأمعاء والحفاظ على صحة بكتيريا الأمعاء”.

من الأفضل دائمًا أن يتم طهي البازلاء بكميات صغيرة في كل مرة، لأنها تحتوي على بعض العناصر الغذائية المضادة التي قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

الفجل

يتم حصاد هذه الخضروات الجذرية الحارة والفلفلية وحتى ذات المذاق الحلو في فصل الشتاء، يعد الفجل مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة مثل الكاتشين والبيروجالول وحمض الفانيليك والمركبات الفينولية الأخرى، وتحتوي هذه الخضروات الجذرية أيضًا على كمية جيدة من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة لحماية خلاياك من التلف.

“إنها منخفضة السعرات الحرارية، ومؤشر نسبة السكر في الدم، وغنية بالألياف، وهذا يجعلها مفيدة لإدارة وزنك وتنظيم مستويات السكر في الدم، ويقول باهل: “يتمتع الفجل أيضًا بخصائص وقائية يمكن أن تساعد قلبك، ويمكنه أيضًا تعزيز وظائف الكبد”، اطلبها مطبوخة أو نيئة في السلطات واستمتع بها.