تراند اليوم : لو لديك دقة نظر 6/6.. ابحث عن الاختلافات الثلاثة بين الصورتين خلال 20 ثانية

يعتبر الوهم البصري هو البحث عن الاختلافات بين الصور، حيث أنها أحدي الألعاب المسلية على مواقع الانترنت، ويقوم الشخص في مطابقة الصورتين حتى اكتشاف الاختلافات أو الفروق الموجودة بينهم، وقد تكون الاختلافات في الألوان أو الشكل أو عنصر معين، هيا بنا نبدأ في البحث عن الاختلافات الثلاثة بين الصورتين.

أوجد الاختلافات بين الصورتين

أمامك صورتين لعيادة طبيب بطري يقوم بعلاج الزرافة وهو المساعدة الخاصة به، وعند التحقق في الصور ستجد أنه هناك 3 اختلافات بين الصورتين.

أن الأمر ليس سهلاً لذلك فأنه للأشخاص ذات قوة الملاحظة القوية الذي يمكنهم معرفة الاختلافات بكل سهولة.

عزيزي القارئ إذا كنت تود تقوية ملاحظتك وتركيزك عليك أن تقوم باكتشاف الاختلافات الموجودة بين الصور قفي الوهم البصري السابق.

عليك الاستمرار في البحث ولا تيأس فأن اللغز يحتاج فقط إلى بعض التحقق والنظر بعناية فأن الاختلافات واضحة ولكن تحتاج إلى تركيز أقوى.

حل اللغز

انتهي وقتك عزيزي القارئ وعليك أن تخبرنا هل تمكنت من العثور على الاختلافات الثلاثة بين الصورتين، إذا قد ووجدت البعض ولم تتمكن من معرفة جميع الاختلافات، فأننا سنوضحها لكم الآن وهي كالتالي:

شكل البرواز الذي على الحائط مختلف بين الصورتين. اللمبة الذي في أعلى السقف لا يوجد بها لمبة في الصورة الثانية. تصميم جيب الطبيب صغير في الصورة الأولى والثانية كبير.

والآن بعد أن تعرفنا على جميع الاختلافات الموجودة بين الصورتين، هل يمكنك استمتعت بهذا اللغز فأن تعليقاً سيمكننا من الاستمرار في عرض المزيد من الألغاز والأوهام البصرية الممتعة.