تراند اليوم : لأصحاب النظر الثاقب.. هل يمكنك اكتشاف 3 اختلافات بين صورتي الفتاة والقطة خلال 10 ثواني

الغاز البحث عن الاختلافات، تعد من أدوات اختبار قدرة الشخص على تحديد الاختلافات بين الصور، كما إنها وسيلة لتنمية وتنشيط العقل والذاكرة، وتتميز بان الاختلافات قد تكون بسيطة سواء في اللون أو مكان العنصر بالصورة، لكنها تتطلب تركيز شديد وقوة ملاحظة، ولذا هل يمكنك اختبار قدراتك واكتشاف الاختلافات في اللغز التالي:

لغز البحث عن 3 اختلافات في صورة الفتاة والقط

نرى في الصورة التالية فتاة تجلس بجوار قطة على مقعد، وتبدو الصورتين متشابهتين، لكن هناك 3 اختلافات بين الصورتين، فهل يمكنك اكتشافهم في الوقت المحدد وهو 10 ثواني.

فحاول البحث جيدا عن الاختلافات، حيث توجد بعض الاختلافات التي قد تبدوا بسيطة ومن السهل اكتشافها، في حين يكون البعض الآخر أكثر صعوبة، فهيا ابدأ الآن واكتشف الاختلافات بين الصورتين.

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إجابة اللغز:

إذا لم تتمكن من اكتشاف الاختلافات بين الصورتين، فسنوضح في الصورة التالية الاختلافات كالتالي:

وأخبرنا الآن في التعليقات، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟