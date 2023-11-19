تراند اليوم : ليه تشتريها من بره لما ممكن تعمليها في البيت.. في دقيقة واحدة حضري برطمان مايونيز أفضل من المعّلب

صلصة المايونيز لها بدايات غامضة يعتقد البعض أنها مشتقة من كلمة المَيونِيز أو المهوني نسبة إلى مدينة ماهون في إسبانيا، كما يعتقد البعض أن صلصة المايونيز أنها كلمة فرنسية مستوحاه من بلدة قديمة في فرنسا تسمى تيمنا، تعتمد في مكوناتها على البيض وكثير من الثوم.

تعتبر صلصة المايونيز من أنوع الصلصات والمقبلات التي لا غنى عنها في وقتنا الحاضر وخاصة في الأكلات السريعة، حيث تؤكل بإضافتها إلى الفطائر والبطاطس المقلية والهامبرجر والسحق والسوسيس وغيرها من اللحوم، وكثير من ربات البيوت تقوم بشرائها من محلات السوبر ماركت من أجل إضافتها إلى سندويشات أطفالها لتفتح شهيتهم على الطعام، وكان هذا ممكن قبل ارتفاع الأسعار ونتيجة أن صلطة المايونيز زاد سعرها ووصلت بعض أنواع الماركات منها إلى أكثر من 250 جنيه، لذا تبحث الأمهات إلى الطريقة المثلى لإعدادها في المنزل .

ونحن هنا سنقدم لكي الطريقة في دقيقة واحدة ستقومين بإعداد برطمان من المايونيز أفضل من المحلات.

مقادير عمل صلصة المايونيز

1 بيضة كاملة لأنه البياض البيضة يجعل القوام ثقيل متماسك. 1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون. 1 ملعقة صغيرة خل أبيض. 1/2 ملعقة صغيرة مستردة لأعضاء طعم مزيز. 1/4 ملعقة صغيرة ملح. 3/4 كوب كبير زيت نقي بدون رائحة. 1/4 كوب لبن.

خطوات تحضير صلصة المايونيز

في بولة متوسطة الحجم اخلطي البيضة وعصير الليمون والمستردة والملح والخل والزيت واللبن.

اضربي المكونات جيدا باستخدام مضرب السلك أو الهاند بلندر لمدة 8 دقائق مع عدم رفع الهاند بلندر لأعلى لمنع دخول الهواء أي ثبيتيه على البيضة الموجودة في قاع البولة حتى تتأكدي أن المزيج كون المايونيز أبيض اللّون.

إذا وجدتي أن هناك زيت فاصل من الخليط يمكنك أضافة نصف ملعقة خل أو ليمون أو ماء سيرجع القوم كريمي مرة أخرى.

في عبوة زجاجية ضعي المايونيز وأغطية بأحكام وادخليه في الثلاجة لحين الاستخدام.

يحفظ في الثلاجة لمدة 3 أيام فقط ثم تخلصي منه لعدم احتوائه على مادة حافظة.

سر نجاح صلصة المايونيز

خفض المكونات سريعا بدون توقف حتى الحصول على قوم ثقيل كريمي.