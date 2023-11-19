تراند اليوم : Infinix Hot 50 Pro: مواصفات وسعر الهاتف الذكي الجديد من Infinix الذي يستحق الشراء

أطلقت شركة Infinix هاتفها الذكي الجديد Infinix Hot 50 Pro في يوليو 2023، ويأتي الهاتف بالعديد من المواصفات والمميزات الجديدة التي تجعله من أبرز الهواتف الذكية في الفئة السعرية المتوسطة.

مميزات الهاتف:

يتميز هاتف Infinix Hot 50 Pro بالعديد من المواصفات والمميزات الجديدة، ومن أبرزها:

شاشة كبيرة بقياس 6.78 بوصة ودقة FHD+ معالج قوي من MediaTek Helio G96 كاميرات جيدة بدقة 108 ميجابكسل رئيسية و8 ميجابكسل فائقة الدقة بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير

مواصفات الهاتف بالتفصيل:

الشاشة: شاشة IPS LCD بقياس 6.78 بوصة ودقة FHD+ (2400 × 1080 بكسل)، مع معدل تحديث 90 هرتز.

المعالج: معالج MediaTek Helio G96 ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.05 جيجاهرتز.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (فائقة الدقة) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)، مع فلاش LED.

الكاميرا الأمامية: كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

مزايا الهاتف:

يتميز هاتف Infinix Hot 50 Pro بالعديد من المزايا التي تجعله من أبرز الهواتف الذكية في الفئة السعرية المتوسطة، ومن أبرز هذه المزايا:

الشاشة الكبيرة: يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.78 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للأفلام والألعاب والتطبيقات. المعالج القوي: يتميز هاتف Infinix Hot 50 Pro بمعالج MediaTek Helio G96 القوي، والذي يوفر أداءً سلسًا وسريعًا في جميع المهام. الكاميرات الجيدة: يتميز هاتف Infinix Hot 50 Pro بكاميرات جيدة بدقة 108 ميجابكسل رئيسية و8 ميجابكسل فائقة الدقة، والتي توفر صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة. البطارية الكبيرة: الهاتف مزود ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، والتي توفر عمرًا طويلًا للبطارية.

عيوب الهاتف:

بالرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها هاتف Infinix Hot 50 Pro، إلا أنه يعاني من بعض العيوب البسيطة، ومن أبرز هذه العيوب:

التصميم: تصميم الهاتف تقليدي، حيث يشبه العديد من الهواتف الذكية الأخرى في السوق. السعر: يعتبر سعر هاتف Infinix Hot 50 Pro مرتفعًا بعض الشيء مقارنةً ببعض الهواتف الذكية المنافسة في نفس الفئة السعرية.

تقييم الهاتف:

بشكل عام، يعتبر هاتف Infinix Hot 50 Pro من أبرز الهواتف الذكية في الفئة السعرية المتوسطة، حيث يتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرات جيدة وبطارية كبيرةإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر مناسب يتمتع بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرات جيدة وبطارية كبيرة، فإن هاتف Infinix Hot 50 Pro هو خيار جيد بالنسبة لك.