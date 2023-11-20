تراند اليوم : استمرار سقوط الأمطار.. حالة الطقس اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار نشاط الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الاثنين 20 نوفمبر

وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار التقلبات الجوية لليوم على التوالي، من أجواء شتوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، ونشاط لرياح المثيرة للأتربة، ليسود طقس لطيف نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، معتدل جنوبًا، مائل للبرودة ليلا على اغلب الأنحاء، مع استمرا انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا تتراوح ما بين “2 إلى 3” درجة مئوية، ونتابع الآن عرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 20 نوفمبر.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 20 نوفمبر

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 19 24 العاصمة الإدارية 18 24 6 أكتوبر 18 25 بنها 19 24 دمنهور 17 23 وادى النطرون 17 24 كفر الشيخ 17 23 المنصورة 17 23 الزقازيق 17 24 شبين الكوم 17 24 طنطا 17 23 دمياط 18 22 بورسعيد 18 23 الاسماعيلية 17 24 السويس 18 25 العريش 15 22 رفح 16 21 رأس سدر 19 26 نخل 09 23 سانت كاترين 07 18 الطور 19 27 طابا 20 24 شرم الشيخ 20 27 الإسكندرية 17 23 العلمين 17 23 مطروح 14 22 السلوم 13 20 سيوة 13 22 الغردقة 20 27 مرسى علم 21 28 شلاتين 22 29 حلايب 23 28 أبو رماد 21 29 الفيوم 15 24 بنى سويف 17 24 المنيا 16 25 أسيوط 14 26 سوهاج 16 25 قنا 17 25 الأقصر 17 25 أسوان 18 26 الوادى الجديد 14 26 أبوسمبل 18 27

حالة الطقس المتوقعة حتى يوم السبت 25 نوفمبر 2023