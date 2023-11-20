تراند اليوم : بشرة خير أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 تنخفض في الأسواق

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين الموافق 20 من نوفمبر 2023 استقرارا ملحوظا في المحال التجارية والأسواق المصرية، بسبب استقرار أسعار توريد المزارع المنتجة للدواجن لمحال التجزئة، وفي حال وجود أي اختلاف في الأسعار فهو ناتج عن اختلاف المنطقة وتكاليف النقل والمسافة الفاصلة بين المزرعة الموردة للدواجن ومحال التجزئة، ونتابع اليوم في مقالنا أسعار الدواجن بحسب آخر بيانات تم الكشف عنها من قبل بورصة الدواجن وأسعار البوابة الإعلامية لمجلس الوزراء التي تنشر على بواباتها الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية والذهب والعملات الأجنبية وغيرها من المعلومات التي تهم المواطنين لتكون عونا لهم عند توجههم لشراء متطلباتهم اليومية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تواجه الأسرة المصرية خلال هذه الفترة ارتفاعا في أسعار بعض أنواع السلع الغذائية نظرا للظروف الراهنة والحروب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية والتي نتج عنها اتخاذ الحكومات للعديد من القرارات الاقتصادية التي تساعدهم على الخروج من الأزمة الحالية.

وتشهد مصر حاليا الكثير من القرارات التي تطلقها الحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية، كما أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن المبادرة الرئاسية لمحاربة الغلاء، وتشجيع المستثمرين على خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية لمساعدة المواطنين على شراء احتياجاتهم بأسعار في متناول اليد.