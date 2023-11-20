- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الاثنين الموافق 20 من نوفمبر 2023 حالة من عدم الاستقرار ونشاط للرياح على مستوى المحافظة مع فرصة مثالية لسقوط الأمطار المتفاوتة على شمال البلاد وتصل حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إمكانية أن تصل الأمطار إلى حد السيول في وسط وشمال سيناء ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم ما بين درجتان إلى ثلاث درجات.
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تكشف فيه حالة الطقس في مصر خلال الفترة ما بين يوم الاثنين الموافق 20 من نوفمبر 2023 وحتى يوم السبت الموافق 25 من نوفمبر 2023، موضحة أن حالة الطقس خلال هذه الفتة تشهد حالة من عدم الاستقرار وسقوط للأمطار ونشاط للرياح في العديد من المناطق على مستوى المحافظة.
حالة الطقس اليوم الاثنين 20 من نوفمبر حتى يوم السبت 25 من نوفمبر 2023
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس موضحة أنه يجب على المواطنين والأطفال ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، وفيما يلي البيان التوضيحي الذي نشرته هيئة الأرصاد الجوية اليوم.
من بيان هيئة الأرصاد يظهر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الطقس مع وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة خاصة على المناطق الشمالية من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : المطر موسيقى الطبيعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.