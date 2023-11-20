تراند اليوم : المطر موسيقى الطبيعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الاثنين الموافق 20 من نوفمبر 2023 حالة من عدم الاستقرار ونشاط للرياح على مستوى المحافظة مع فرصة مثالية لسقوط الأمطار المتفاوتة على شمال البلاد وتصل حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إمكانية أن تصل الأمطار إلى حد السيول في وسط وشمال سيناء ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم ما بين درجتان إلى ثلاث درجات.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تكشف فيه حالة الطقس في مصر خلال الفترة ما بين يوم الاثنين الموافق 20 من نوفمبر 2023 وحتى يوم السبت الموافق 25 من نوفمبر 2023، موضحة أن حالة الطقس خلال هذه الفتة تشهد حالة من عدم الاستقرار وسقوط للأمطار ونشاط للرياح في العديد من المناطق على مستوى المحافظة.

حالة الطقس اليوم الاثنين 20 من نوفمبر حتى يوم السبت 25 من نوفمبر 2023

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس موضحة أنه يجب على المواطنين والأطفال ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، وفيما يلي البيان التوضيحي الذي نشرته هيئة الأرصاد الجوية اليوم.

من بيان هيئة الأرصاد يظهر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الطقس مع وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة خاصة على المناطق الشمالية من البلاد.