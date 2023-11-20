تراند اليوم : كيف تخرج من دردشة مجموعة على فيسبوك ماسنجر بالصور ” ايفون”

تعتبر مجموعات فيسبوك ماسنجر وسيلة رائعة للتواصل بين مجموعة مختلفة بين الناس مرة واحدة. وعلى الرغم من أن التطبيق يقدم الكثير من الميزات الجذابة، إلا أن من تلك الميزات المثيرة للجدل أن أي مستخدم على فيسبوك يستطيع إضافة أي صديق له على جروب فيسبوك ماسنجر بدون التخيير بين الموافقة والرفض. ولحسن الحظ يسمح فيسبوك ماسنجر لك أن تخرج من دردشة الجروبات حينما تريد.

ستناقش هذه المقالة كل شيء تحتاج معرفته بخصوص مغادرة دردشة مجموعة على فيسبوك ماسنجر، شاملة ما سيحدث حينما تغادر والخيارات الأخرى لانهاء المشاركة التي ربما تجدها ممتعة.

كيف تغادر دردشة مجموعة فيسبوك ماسنجر على أيفون؟

الماسنجر متاح على الحواسيب وكذلك على الهواتف الذكية، فلو أنك تستخدم التطبيق على الايفون وترغب في مغادرة دردشة المجموعة فعليك إتباع الخطوات التالية :

1- افتح تطبيق ماسنجر.



2- ادخل دردشة مجموعة التي ترغب في مغادرتها.

3- اضغط على اسم مجموعة الدردشة الموجودة في أعلى الشاشة.

4- استمر في النزول إلى الأسفل واختار ” مغادرة الدردشة Leave Chat”.



5- قم بالتأكيد على قرارك بالضغط على خيار ” مغادرة Leave ”

ضع في اعتبارك أن المشتركين في الدردشة سيرون مغادرتك. ولو أنك لا ترغب في ذلك هناك خيار آخر. يمكنك أن تقوم بعمل “كتم التنبيهات للمجموعة Mute ” بدلًا من ذلك، وهذا سيمنع لك منع التنبيهات من الوصول إليك. ولن يستطيع المشتركون الآخرون في المجموعة رؤية أنك قمت بكتم الاشعارات لذلك هذا يعتبر بديلًا ممتازًا لو أنك مللت من استلام الرسائل ولكنك لا تريد أن يتم ملاحظة غيابك في الحال. وبالطبع كُن على دراية بأن المجموعة ربما بعض الأحيان تعتقد أنك تتجاهلهم اعتمادًا على الرسائل المرسلة.