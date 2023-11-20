تراند اليوم : حيرهم ومتخلهمش يعرفوا مين.. طريقة إخفاء رقمك وإظهار رقم خاص لمن تتصل به أو اكتب أخر من اختيارك

إذا كنت ترغب في إخفاء رقم هاتفك عندما تتصل بشخص ما، فهناك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها للحفاظ على خصوصيتك، يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الطرق يعتمد على قدرتك على تغيير إعدادات هاتفك ومشغل الشبكة المحلي الخاص بك.

طريقة إخفاء رقمك ويظهر رقم خاص لمن تتصل به

يوجد طرق متعددة يمكن من خلالها أخفاء رقمك ويظهر لمن تتصل به رقم خاص وأبرز هذه الطرق ما يلي:

اضغط على الثلاث نقاط في لوحة الاتصال بهاتفك.

اختر الضبط.

ابحث عن خدمات أضافية.

انقر على إظهار معرف الاتصال الخاص بك.

اختر ابدأ بدلا من دائما.

طريقة سهلة وبسيطة لإخفاء رقمك وإظهار رقم أنت تختاره

يوجد طريقة أخرى يمكن من خلالها أخفاء رقمك وإظهار الرقم الذي تختاره وهي، بالذهب إلى بلاي جوجل وحمل تطبيق برايفت دايلر وللأيفون، واتباع خطوات التسجيل في التطبيق وإخفاء رقمك عند الاتصال، تسجيل المكالمات، بالإضافة إلى اختيار رقم خاص بك، والتطبيق آمن جدا عند الاستخدام

استخدام خدمة “إخفاء رقم الهاتف” (Caller ID Blocking)

يمكنك استخدام خدمة “إخفاء رقم الهاتف” المتاحة عادةً من قبل مشغل الشبكة الخاص بك، لتفعيل هذه الخدمة، يُرجى الاتصال بمشغل الشبكة وطلب تفعيل خدمة إخفاء رقم الهاتف بعد تفعيلها، ستتمكن من إجراء المكالمات دون إظهار رقم هاتفك على شاشة المستلم.

استخدام تطبيقات الهاتف المحمول

هناك العديد من التطبيقات المتاحة لأنظمة التشغيل iOS وAndroid تسمح لك بإجراء المكالمات بشكل مجهول، يمكنك تنزيل تطبيق من متجر التطبيقات الخاص بجهازك واتباع التعليمات لتفعيل الخدمة واستخدامها مثلما شرحنا في أعلى المقال.

استخدام رمز الاختيار السريع

قد توفر بعض شبكات الهواتف المحمولة رمز اختيار سري يمكنك استخدامه لإخفاء رقم هاتفك. عند إجراء المكالمة، قم بإدخال الرمز المحدد قبل الرقم الذي ترغب في الاتصال به، يرجى التحقق من مشغل الشبكة الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت تتوفر لديهم هذه الخدمة وما هو الرمز المحدد لاستخدامه.

طريقية إخفاء رقم هاتفك بصورة افتراضية على هاتف أندرويد

يمكن إخفاء رقم الهاتف إن كان لديك النوع الأندرويد فهي خطوات بسيطة يمكن من خلالها إخفاء الرقم عن الأرقام التي تتصل بها: