تراند اليوم : vivo Watch 3.. المواصفات والمميزات التي تجعلها من أفضل الخيارات وبسعر منافس

تكشف شركة vivo الصينية عن احدث إصداراتها من الساعات الذكية الجديدة، والتي ستطرح بسعر منافس عن مثيلاتها، وهي ساعة vivo Watch 3 الذكية، وتعد الإصدار الثالث من ساعة vivo Watch التي تم إصدارها في عام 2021، وتتميز ساعة vivo Watch 3 بتصميم أنيق وميزات متقدمة، مما يجعلها من أفضل الخيارات المتاحة في السوق.

مواصفات ساعة vivo Watch 3

تأتي ساعة vivo Watch 3 بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة، بدقة 466 × 466 بكسل، بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، تدعم الساعة الاتصال عبر Bluetooth 5.2، كما أنها مقاومة للماء والغبار وفق معيار 5ATM.

تتميز ساعة vivo Watch 3 ببطارية بسعة 505 مللي أمبير، تدوم حتى 16 يومًا في وضع الاستخدام العادي، أو حتى 10 ساعات في وضع الاستخدام المكثف.

كما إنها تعمل الساعة بنظام Blue OS، وتأتي بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت.

المميزات

تتميز ساعة vivo Watch 3 بمجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك:

مراقبة معدل ضربات القلب طوال اليوم.

مراقبة مستويات الأكسجين في الدم.

مراقبة جودة النوم.

مراقبة الإجهاد.

تتبع النشاط البدني.

تشغيل الموسيقى.

الرد على المكالمات.

التحكم في الهاتف الذكي.

كما تدعم الساعة أيضًا مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة وغيرها.

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سعر ساعة vivo Watch 3

تتوفر ساعة vivo Watch 3 بسعر يبدأ من 160 دولار أمريكي.