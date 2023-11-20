تراند اليوم : ما تشتريهاش بالغالي.. طريقة عمل طاجن الشيكولاتة ودخلي السعادة بيتك بمكونات من الثلاجة في 15 دقيقة

نستعرض طاجن شيكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة فمن المعروف أنها في المحال التجارية يتعدى ثمنها السبعون جنيه وفي بعض المحال التجارية تتخطى المائة جنيه، على الرغم من أن ربة المنزل يمكنها أن تصنعها بيديها وبمكونات غير مكلفة في المنزل وفي دقائق معدودة وبطعم يضاهي الموجودة في المحال التجارية مع ضمان جودة ونظافة المكونات التي تم شرائها.

طريقة عمل طاجن الشيكولاتة

تعتبر الشكولاتة هي مصدر السعادة للكبار والصغار فهي لها عشاقها في كل مكان في العالم ويما يلي طريقة عمل طاجن الشكولاتة

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة فانيليا. كوب من السكر. كوب دقيق. نصف كوب كاكاو خام. ملعقة بيكنج باودر. كوب من الماء. نصف كوب زيت. ملعقة من الخل. قطع شيكولاتة للتزيين.

صوص الشيكولاتة

2 كوب شيكولاتة خام مبشورة.

نصف كوب لبن.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

مكونات بودنج النوتيلا

باكو من الكستر الشيكولاتة. كوب من الحليب. ملعقتان من النوتيلا. ربع كوب سكر.

خطوات التحضير