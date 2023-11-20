تراند اليوم : ما تشتريهاش بالغالي.. طريقة عمل طاجن الشيكولاتة ودخلي السعادة بيتك بمكونات من الثلاجة في 15 دقيقة

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نستعرض طاجن شيكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة فمن المعروف أنها في المحال التجارية يتعدى ثمنها السبعون جنيه وفي بعض المحال التجارية تتخطى المائة جنيه، على الرغم من أن ربة المنزل يمكنها أن تصنعها بيديها وبمكونات غير مكلفة في المنزل وفي دقائق معدودة وبطعم يضاهي الموجودة في المحال التجارية مع ضمان جودة ونظافة المكونات التي تم شرائها.
طريقة عمل طاجن الشيكولاتة
تعتبر الشكولاتة هي مصدر السعادة للكبار والصغار فهي لها عشاقها في كل مكان في العالم ويما يلي طريقة عمل طاجن الشكولاتة
- عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة فانيليا.
- كوب من السكر.
- كوب دقيق.
- نصف كوب كاكاو خام.
- ملعقة بيكنج باودر.
- كوب من الماء.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة من الخل.
- قطع شيكولاتة للتزيين.
صوص الشيكولاتة
- 2 كوب شيكولاتة خام مبشورة.
- نصف كوب لبن.
- ربع كوب سكر.
- ملعقة كبيرة زبدة.
مكونات بودنج النوتيلا
- باكو من الكستر الشيكولاتة.
- كوب من الحليب.
- ملعقتان من النوتيلا.
- ربع كوب سكر.
خطوات التحضير
- ضعي البيض في إناء عميق.
- ضيفي السكر والفانيليا إلى البيض وقلبي جيدا حتى تمتزج المكونات.
- اسكبي الدقيق والكاكاو فوق المكونات السابقة واستخدمي المضرب اليدوي.
- ضعي على النار الماء مع الزيت .
- اسكبي الماء المخلوط بالزيت على المكونات السابقة.
- ضيفي ملعقة صغيرة من الخل.
- وزعي الخليط في طواجن مدهونة بمادة دهنية.
- ادخلي الكيك إلى الفرن على درجة حرارة 180.
- ضعي الشيكولاتة الخام على حمام ماء ساخن مع اللبن والسكر وضيفي ملعقة الزبدة بعد تمام الذوبان.
- اسكبي الصوص في الطاجن بالتوزيع بالتساوي.
- ضعي على النار الحليب المذاب فيه الكستر.
- قلبي مع السكر حتى يثقل القوام.
- ضيفي النوتيلا إلى البودينج.
- وزعي البودينج على الطواجن.
- زيني الطاجن بقطع الشيكولاتة المتوفرة لديكي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.