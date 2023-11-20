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تعد كارفور مصر واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة في مصر، وتمتلك أكثر من 160 فرعًا في جميع أنحاء البلاد. تقدم كارفور مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها الكثير.
عروض كارفور في مصر اليوم
تتميز عروض كارفور في مصر بتنوعها وأسعارها التنافسية. تقدم كارفور خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية الأساسية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها الكثير.
اعتبارًا من يوم الاثنين، 20 نوفمبر 2023، تشمل عروض كارفور في مصر ما يلي:
- خصم 15% على جميع المنتجات الغذائية باستخدام فودافون كاش
- خصم 20% على جميع المنتجات باستخدام بطاقات ماستركارد كل شهر
- خصومات تصل إلى 20% على المنتجات الطازجة
- عروض خاصة على أجهزة التلفزيون، والثلاجات، والغسالات، وغيرها من الأجهزة الكهربائية
- خصومات على الملابس، والأحذية، والإكسسوارات
- عروض خاصة على الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، والأجهزة المنزلية الذكية
كيفية الاستفادة من عروض كارفور في مصر
- يمكنك الاستفادة من عروض كارفور في مصر من خلال زيارة أحد فروع كارفور أو التسوق عبر الإنترنت من خلال موقع كارفور الإلكتروني.
- إذا كنت تخطط لزيارة أحد فروع كارفور، فتأكد من التحقق من كتيب العروض قبل الذهاب. كما يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق كارفور على هاتفك الذكي للحصول على أحدث العروض.
- إذا كنت ترغب في التسوق عبر الإنترنت من خلال موقع كارفور الإلكتروني، فيمكنك الاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بكارفور للحصول على أحدث العروض.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : الحق فرصة التقسيط.. عروض كارفور الجديدة على الأجهزة ما تتفوتش اشتري شاشة سمارت بـ 3999 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.