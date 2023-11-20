تراند اليوم : الحق فرصة التقسيط.. عروض كارفور الجديدة على الأجهزة ما تتفوتش اشتري شاشة سمارت بـ 3999 جنيه

تعد كارفور مصر واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة في مصر، وتمتلك أكثر من 160 فرعًا في جميع أنحاء البلاد. تقدم كارفور مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها الكثير.

عروض كارفور في مصر اليوم

تتميز عروض كارفور في مصر بتنوعها وأسعارها التنافسية. تقدم كارفور خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية الأساسية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها الكثير.

اعتبارًا من يوم الاثنين، 20 نوفمبر 2023، تشمل عروض كارفور في مصر ما يلي:

خصم 15% على جميع المنتجات الغذائية باستخدام فودافون كاش

خصم 20% على جميع المنتجات باستخدام بطاقات ماستركارد كل شهر

خصومات تصل إلى 20% على المنتجات الطازجة

عروض خاصة على أجهزة التلفزيون، والثلاجات، والغسالات، وغيرها من الأجهزة الكهربائية

خصومات على الملابس، والأحذية، والإكسسوارات

عروض خاصة على الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، والأجهزة المنزلية الذكية

كيفية الاستفادة من عروض كارفور في مصر