تراند اليوم : كارفور عامل عظمة اشتري من اليوم وحتى 5 ديسمبر واحصل على تخفيض 50% على كل اللي نفسك فيه

مفاجآت كبيرة وعروض استثنائية من كارفور مصر خلال شهر نوفمبر الجاري وتنتهي يوم 5 ديسمبر لذا بادر بالتعرف على التخفيضات والتي تصل ل 50% على مجموعة حصرية من المنتجات التي تهم جميع المصريين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية وتوفر كارفور عروض على أحدث منتجات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس والمفروشات كما توجد عروض متميزة على المنتجات الغذائية المختلفة الفريش ومنتجات البقالة وكذلك المنظفات استمتع بالعروض واشتري قبل نفاذ الكميات في الفروع. عروض كارفور على جهاز العروسة تعاني الكثير من الأسر في توفير الأموال لشراء جهاز بناتهم وخاصة مع زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات والملابس لذا فإن عروض كارفور اليوم فرصة لا تعوض للعرائس لشراء كافة ما ينقصهم من منتجات بخصومات كبيرة تصل ل 50% وبأعلى جودة وأفضل شكل في السوق المصري كما توفر عروض كارفور فرصة للدفع بالتقسيط بدون دفع أي مقدم أو مصاريف ادارية اشتري الآن ووفر فلوسك واليكم العروض: عروض على الشاشات والكمبيوترات ومستلزماتها

عروض على الثلاجات والفريزر والغسالات

عروض على البوتاجازات والسخانات

عروض على حلل الطبخ

عروض على المفروشات المختلفة والملابس عروض كارفور على منتجات السوبر ماركت توفر كارفور داخل عروضها الأسبوعية عروض لا مثيل لها على مختلف أنواع منتجات السوبر ماركت ليتمكن الجميع من شراء كافة ما ينقص المطبخ بأسعار الجملة وتوفير الأموال وتستمر هذه العروض من اليوم وحتى 5 ديسمبر 2023 لذا بادر بالذهاب لأقرب الفروع لمنزلك واشتري كل ما تحتاج اليه من منتجات واستفيد من فرق الأسعار في شراء المزيد من المنتجات. عروض على الخضار والفاكهة

عروض على اللحوم والأسماك والفراخ الطازجة والمجمدة

عروض على الزيت والأرز والدقيق

عروض على المشروبات الساخنة والباردة

عروض على المعلبات

عروض على منتجات التنظيف

عروض على الحفاضات والبامبرز اقرأ أيضا نزلت الكشوفات الجديدة .. شوف اسمك نزل ولا لأ في دعم تكافل وكرامة لشهر نوفمبر

كارفور عامل عظمة اشتري الأجهزة الكهربائية برخص التراب وابعدوا عن جشع التجار

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