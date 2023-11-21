تراند اليوم : موعد ورابط حجز تذاكر مباراة النصر القادمة أمام الأخدود في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن والقنوات الناقلة

يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الأخدود، يوم الجمعة، في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي 2023 – 2024، على استاد الأول بارك، وكان النصر قد انتصر في الجولة الماضية على الوحدة، ليحل في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب، بينما يسعى نادي الأخدود في تحسين ترتيبه والخروج من مناطق الهبوط بالدوري، حيث يحل في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط، ونستعرض الآن موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر والأخدود في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن

يلتقي النصر نظيره الأخدود يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، وذلك في الجولة الـ 14 من منافسات الدوري السعودي 2023 – 2024، على استاد الأول بارك، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود

يمكن مشاهدة مباراة النصر والأخدود عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن، كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة النصر والأخدود الجمعة 24 نوفمبر

الساعة الـ 9 مساء بتوقيت السعودية قنوات SSC الرياضية

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رابط حجز تذاكر مباراة النصر والأخدود في دوري روشن

طرحت منصة الأول بارك تذاكر مباراة النصر والأخدود، عبر موقعها الإلكتروني، ولحجز التذاكر اتبع الخطوات التالية: