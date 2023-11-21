تراند اليوم : وظائف خالية بمجموعة أسواق القواس ماركت للمؤهلات المتوسطة

تعلن مجموعة أسواق القواس ماركت عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات للعمل فورا بفروع الشركة بدمياط الجديدة، برواتب مجزية وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم إليها:

وظائف مجموعة أسواق القواس ماركت

مطلوب موظفين صالة شيفت مسائي.

مطلوب موظفين شيفت مائدة.

مطلوب موظفين تعبئة إناث.

مطلوب دليفري.

الشروط والمزايا

تعلن أسواق القواس أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، عليا ومتوسطة، ويشترط القدرة على التنظيم والعمل ضمن فريق، وموقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

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وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية وحوافز، وأجازة أسبوعية وزيادات سنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف مجموعة أسواق القواس“.