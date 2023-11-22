تراند اليوم : تليفون قنبلة .. سعر هاتف ايفون 14 بروماكس iPhone 14 Pro Max المواصفات والميزات

أطلقت شركة آبل هاتف ايفون 14 بروماكس iPhone 14 Pro Max في سبتمبر 2022، وهو أحدث هاتف ذكي رائد من الشركة. يتميز الهاتف بتصميم جديد تمامًا، وكاميرا محسّنة، وأداء أقوى وعلى الرغم من أنه مضى على إطلاقه عام إلا أنه لا يزال هناك إقبال على شراء الهاتف من الكثير من المستخدمين نظرا لأداءه القوي وطول عمر بطاريته وإمكانياته وجودة المواد المستخدمة فيه.

التصميم والمواصفات

أحد أكبر التغييرات في iPhone 14 Pro Max هو التصميم الجديد تمامًا. يتميز الهاتف بشاشة بدون إطار مع ثقب صغير في المنتصف للكاميرا الأمامية. كما أنه يأتي بتصميم مستدير أكثر من الطرازات السابقة.

الكاميرا

يأتي iPhone 14 Pro Max بكاميرا محسّنة مقارنة بالطرازات السابقة. تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وهي أول كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل في هاتف iPhone على الإطلاق. كما تتميز الكاميرا بتقنية التركيز التلقائي الجديدة، والتي تعمل على تحسين جودة الصور في الإضاءة الخافتة بشكل كبير.

الأداء والمميزات

يأتي ايفون 14 بروماكس iPhone 14 Pro Max بمعالج A16 Bionic، وهو أسرع معالج في هاتف ذكي. يوفر المعالج أداءً رائعًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب وتحرير الفيديو، يتميز iPhone 14 Pro Max أيضًا بميزات أخرى، مثل:

شاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 بوصة

بطارية تدوم طوال اليوم

نظام تشغيل iOS 16

يعد iPhone 14 Pro Max هاتفًا ذكيًا رائعًا يوفر أداءً ممتازًا وكاميرا محسّنة وتصميمًا جديدًا. إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف ذكي من Apple، فإن iPhone 14 Pro Max هو خيار رائع.

السعر

يبدأ سعر iPhone 14 Pro Max من 62,900.‎ جنيه لحجم ذاكرة 256 جيجا .