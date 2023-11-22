تراند اليوم : تعرف على أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر:

تم تسجيل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

تم تسجيل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

بلغ سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وصل سعر الدولار فيه بنك قطر الوطني الأهلي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي:

وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين 51 و 51.10 جنيه للشراء و 51.20 و 51.25 جنيه للبيع.