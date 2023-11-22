تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

ارتفعت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة إلى 2800 جنيه للبيع و 2775 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم جاءت أسعاره اليوم كالتالي: جاءت أسعاره اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 22: تم تسجيل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 2933.25 جنيه للبيع و 2907.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم إلى 3200 جنيه للبيع و 3171.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2400 جنيه للبيع و 2378.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 1866.75 جنيه للبيع و 1850 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: تم تسجيل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1600 جنيه للبيع و 1585.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9: بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1200 جنيه للبيع و 1189.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 22400 جنيه للبيع و 22200 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا وصل سعر أونصة الذهب اليوم إلى 2000 دولار للبيع و 1998 دولار للشراء. وصل سعر أونصة الذهب اليوم إلى 2000 دولار للبيع و 1998 دولار للشراء.

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