تراند اليوم : “ما تخففش هدومك” حالة الطقس غدا الخميس 23 نوفمبر 2023 تعلنها هيئة الأرصاد حتى الثلاثاء 2023/11/28

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس 23 نوفمبر 2023، لطيف على جميع الأنحاء، حارًا على جنوب سيناء والوجه البحري، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وتنشط على بعض المناطق، مشيرة إلى وجود برودة في المناطق الساحلية.

حالة الطقس غدا الخميس 23 من نوفمبر 2023 في المحافظات

القاهرة الكبرى والوجه البحري : تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس غدا الخميس، معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وتنشط على بعض المناطق، وتكون درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية. السواحل الشمالية : تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس غدا الخميس، معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وتنشط على بعض المناطق، وتكون درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية. جنوب سيناء : تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس غدا الخميس، حارًا نهارًا، معتدلًا ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وتنشط على بعض المناطق، وتكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية. شمال الصعيد : تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس غدا الخميس، معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وتنشط على بعض المناطق، وتكون درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية. جنوب الصعيد : تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس غدا الخميس، حارًا نهارًا، معتدلًا ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وتنشط على بعض المناطق، وتكون درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

حالة البحر المتوسط

تتوقع الأرصاد أن يكون البحر المتوسط غدا الخميس، خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.5 متر، والرياح شمالية غربية، وسرعتها من 5 إلى 7 عقد.

حالة البحر الأحمر

تتوقع الأرصاد أن يكون البحر الأحمر غدا الخميس، خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.5 متر، والرياح شمالية غربية، وسرعتها من 5 إلى 7 عقد.