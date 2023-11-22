تراند اليوم : طريقة التقديم على البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي HRSD بالسعودية وأهم مميزاتها

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في عام 2022، البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي، وهي بطاقة إلكترونية تصدر للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وتتضمن جميع بياناتهم الشخصية وبياناتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

مزايا البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي

توفر البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي العديد من المزايا للمستفيدين، منها:

سهولة الاستخدام : يمكن للمستفيدين استخدام البطاقة الرقمية في أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى حمل المشهد الضماني الورقي.

الأمان: تتمتع البطاقة الرقمية بدرجة عالية من الأمان، حيث يتم تشفير بياناتها باستخدام أحدث التقنيات.

الراحة:توفر البطاقة الرقمية للمستفيدين الراحة في الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.

كيفية الحصول على البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الحصول على البطاقة الرقمية من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو من خلال زيارة أحد فروع الوزارة.

خطوات الحصول على البطاقة الرقمية من تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الهاتف المحمول. إنشاء حساب في التطبيق باستخدام رقم الهوية ورقم الجوال. الدخول إلى التطبيق باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على أيقونة “البطاقة الرقمية”. إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية ورقم الضمان الاجتماعي. الضغط على زر “إصدار البطاقة”.

خطوات الحصول على البطاقة الرقمية من فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

زيارة أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تقديم طلب الحصول على البطاقة الرقمية.

تقديم المستندات المطلوبة، مثل رقم الهوية ورقم الضمان الاجتماعي.

دفع الرسوم المقررة.