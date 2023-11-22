تراند اليوم : بشرى سعيدة ..التموين ستطرح كيلو السكر بـ 27 جنيه في هذا الموعد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، عدم وجود أزمات في إنتاج السكر بالبلاد، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في بعض الممارسات في التوزيع والتداول. وقال إن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد استقبال كميات إضافية من السكر الخام.

كميات السكر المستورد

تم استقبال 170 ألف طن سكر خام مستورد، تعاقدت عليها مصر مؤخرًا، حيث تشمل 150 ألف طن في مصانع التكرير لإنتاج السكر الأبيض، والكمية الباقية تتجه لمصنعي جرجا وقوص.

الاحتياطي الاستراتيجي

أشار المتحدث الرسمي للوزير، أحمد كمال، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى إبريل 2024. وأوضح أنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية.

الإنتاج المحلي والاستيراد

من المتوقع بدء حصاد محصول القصب في يناير والبنجر في فبراير 2024، مع استيراد كميات تصل إلى 450 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

إجراءات التوزيع والرقابة موعد توزيعه بالسعر 27 جنيه

تتخذ إجراءات الرقابة لضمان توزيع السكر بمعايير محددة، حيث يتم توزيعه على منصة البورصة المصرية للسلع بسعر 24 ألف جنيه للطن. ويتم طرحه للمستهلكين بسعر 27 جنيه للكيلو في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع بداية من الشهر المقبل ديسمبر 2023.