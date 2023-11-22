تراند اليوم : لأصحاب النظر الثاقب.. هل يمكنك اكتشاف 12 اختلافًا في صورة البطة خلال 25 ثانية؟

نقدم لغز جديد من الغاز البحث عن الاختلافات والتي تعد من أكثر الألغاز شعبية، حيث تساعد تلك الألغاز على تنمية المهارات البصرية وتحسين الذاكرة، فهيا اختبر مهاراتك، وحاول الإجابة على اللغز التالي:

اكتشف 12 اختلافًا في صورة البطة

نقدم اليوم لغز شيق، حيث توجد أمامك صورتين متطابقتين لبطة صغيرة في قشرتها المكسورة، ولكن يوجد 12 اختلاف بين الصورتين، فهل يمكنك اكتشافهم في الوقت المحدد وهو 25 ثانية فقط؟ هيا ابدأ وحاول استغلال الوقت جيدا للوصول إلى جميع الاختلافات سريعًا.

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إجابة اللغز:

بالطبع تمكن أصحاب النظر الثاقب وقوة الملاحظة من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد، بينما من لم يستطع فسنوفر إجابة اللغز في الصورة التالية:

أخبرنا في التعليقات، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟