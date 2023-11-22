تراند اليوم : عروض كارفور في الويك اند: اشتري كل اللي نفسك فيه بسعر الجملة واتفسح مع العيلة

بخصومات تصل ل 50% تستعد فروع كارفور لاستقبال عملائها خلال فترة الويك اند بداية من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 وتتنوع العروض والتخفيضات لتشمل كل ما يحتاجه البيت المصري من أجهزة كهربائية وأدوات منزل وملابس ومفروشات ليستطيع الجميع الشراء والاستفادة من العروض المتميزة وخاصة أن العديد من الاسر تفضل التسوق والخروج خلال فترة العطلة الاسبوعيه وللتسهيل على العملاء توفر كارفور العروض في مختلف فروعها في القاهرة والمحافظات وكذلك على موقع وتطبيق الشركة أونلاين. عروض كارفور الأسبوعية خلال الويك اند اشتري الآن ووفر فلوسك مع عروض كارفور الاستثنائية خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع حيث يمكن للجميع الشراء والاستفادة من الخصومات الكبيرة على المنتجات كما يوجد طرق متنوعة للدفع فيمكنكم الدفع كاش أو تقسيط أثمان المنتجات بدون أي فوائد أو مصاريف إدارية لمدة تصل لسنة كاملة اذهب الآن لأقرب الفروع لمنزلك واتفسح مع العيلة واشتري كل اللي نفسك فيه وينقص بيتك من منتجات واليكم عروض اليوم: سعر شاشة ال جي 55 بوصة 4K يساوي 16999 جنية

سعر شاشة سامسونج 55 بوصة 4K يساوي 16299 جنية

سعر شاشة تورنيدو 43 بوصة FHD يساوي 8999 جنية

سعر غسالة أوتوماتيك تحميل أمامي وايت بوينت 6 كجم يساوي 14999 جنية

سعر غسالة أوتوماتيك تحميل أمامي إل جي 8 كجم يساوي 28299 جنية

سعر بوتاجاز يونيون اير 5 شعلات يساوي 8699 جنية

سعر طقم عشاء بورسلين 18 قطعة يساوي 899 جنية

سعر طقم جرانيت تيفال 15 قطعة + طقم حلل استانلس زهران 8 قطع يساوي 8249 جنية

سعر طقم حلل استانلس زينوكس 8 قطع يساوي 2999 جنية

سعر حله ضغط زينوكس 10 لتر يساوي 1249 جنية رقم خدمة عملاء كارفور مصر إذا واجهتكم الحيرة بسبب نقص أي معلومات حول العروض توفر كارفور رقم خدمة العملاء للرد وحل جميع مشكلات العملاء والرقم هو 16061 من أي تلفون داخل مصر أو خارجها، اذهب الآن للتسوق واستفيد من الخصومات وفي حال عدم توافر فروع قريبة منك يمكنك تنزيل تطبيق كارفور على هاتفك وشراء كل ما تحتاج لتصلك المنتجات حتى باب البيت واليكم رابط تنزيل التطبيق: رابط تطبيق كارفور للهواتف الأندرويد ( اضغط هنا )

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