تراند اليوم : إحصل عليه تردد قناة الصحة والجمال إشارة جديدة على نايل سات 2023

قناة مختصة بالجمال والصحة هي (Al Seha Wal Jamal TV) قناة فضائية تهتم بتقديم محتوى متنوع ومفيد للمشاهدين، تعمل القناة في مجالات العناية بالجمال والصحة العامة، تستضيف هذه القناة الغير مشفرة الخبراء في كل مجال لمشاركة خبراتهم وتقديم النصائح والمشورة والإجابة على أسئلة المشاهدين، تبث القناة من خلال الاقمار الصناعية; وتحديداً نايل سات; توفر القناة تردد عالي الجودة لضمان إستقبالها بشكل جيد في المنطقة العربية.
تردد قناة الصحة والجمال Al Seha Wal Jamal TV 2023 NILESAT
هل تبحث عن تردد جديد؟ ثم إنك ترغب في ضبط قمر نايل سات; دعني أقدم لك تردد قناة الصحة والجمال للاستمتاع بمشاهدة القناة وإستقبالها بجودة عالية وبدون تشويش.
|المدار
|FEC
|معدل ترميز
|التردد
|القمر الصناعي
|7.0°W
|5/6
|27500
|11823
|Nilesat 201
يمكن العثور على قناة الصحة والجمال على القمر الصناعي نايل سات عند تردد 11823 وإستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 وتصحيح الخطأ بـ 5/6.
مميزات قناة الصحة والجمال
- قناة مجانية على مدار الساعة
- برامج متنوعة في الصحة والجمال مثل “أميرة الجمال” المعني بتقديم أحدث النصائح والتقنيات للعناية بالبشرة والشعر
- بالاضافة لذلك، تقدم القناة معلومات حول النظام الغذائي والتمارين البدنية علاوة على برامج طبخ مثل برنامج حياتك أحلى المعني بالأكلات ووصفات الطبخ.
- متاحة للاستقبال على نايل سات.
- تقديم ترددات عالية الجودة لسهولة الإستقبال.
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