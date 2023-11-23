تراند اليوم : إحصل عليه تردد قناة الصحة والجمال إشارة جديدة على نايل سات 2023

قناة مختصة بالجمال والصحة هي (Al Seha Wal Jamal TV) قناة فضائية تهتم بتقديم محتوى متنوع ومفيد للمشاهدين، تعمل القناة في مجالات العناية بالجمال والصحة العامة، تستضيف هذه القناة الغير مشفرة الخبراء في كل مجال لمشاركة خبراتهم وتقديم النصائح والمشورة والإجابة على أسئلة المشاهدين، تبث القناة من خلال الاقمار الصناعية; وتحديداً نايل سات; توفر القناة تردد عالي الجودة لضمان إستقبالها بشكل جيد في المنطقة العربية.

تردد قناة الصحة والجمال Al Seha Wal Jamal TV 2023 NILESAT

هل تبحث عن تردد جديد؟ ثم إنك ترغب في ضبط قمر نايل سات; دعني أقدم لك تردد قناة الصحة والجمال للاستمتاع بمشاهدة القناة وإستقبالها بجودة عالية وبدون تشويش.

المدار FEC معدل ترميز التردد القمر الصناعي 7.0°W 5/6 27500 11823 Nilesat 201

يمكن العثور على قناة الصحة والجمال على القمر الصناعي نايل سات عند تردد 11823 وإستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 وتصحيح الخطأ بـ 5/6.

مميزات قناة الصحة والجمال