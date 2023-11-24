تراند اليوم : أطعمة طبيعية لتخفيف أعراض نزلات البرد

نزلات البرد هي عدوى فيروسية شائعة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، تتسبب نزلات البرد في مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك العطس وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع والتعب، وتشير الأبحاث انه يمكن تخفيف وتقليل أعراض نزلات البرد من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الفيروسات، حيث لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد، ولكن هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامينات سي والزنك، التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتقليل شدتها، ونستعرض فيما يلي بعض أفضل الأطعمة لتخفيف أعراض نزلات البرد.

أطعمة لتخفيف أعراض نزلات البرد

السوائل الدافئة: تساعد السوائل الدافئة على ترطيب الجسم وتليين المخاط، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف أعراض العطس وسيلان الأنف، بعض الأمثلة على السوائل الدافئة التي يمكن تناولها عند الإصابة بنزلة برد هي الشاي الساخن، حساء الدجاج، وحساء الخضار.

عصير البرتقال: البرتقال غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة، وهو مهم لتعزيز جهاز المناعة، ومحاربة العدوى والأمراض.

الزنجبيل: الزنجبيل هو مضاد طبيعي للالتهابات يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد، وتهدئة التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان.

الثوم: الثوم هو مضاد طبيعي للبكتيريا يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد، فهو غني بالاليسين، الذي يساعد على محاربة الفيروسات ومضاد للميكروبات.

العسل: يساعد العسل على تخفيف السعال وتهدئة التهاب الحلق.

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وإذا كنت تعاني من أعراض نزلة برد شديدة أو طويلة الأمد، فمن المهم استشارة الطبيب.