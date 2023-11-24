تراند اليوم : ضبط إشارة تردد قناة بانوراما فود PNC Food 2023 قناة عالم الطعام الكبير

بانوراما فود قناة تلفزيوينة يشار اليها بإسم PNC Food، هي قناة متخصصة في مجال الطبخ تأتي كجزء من مجموعة pnc الشهيرة، يتولى إنطلاق القناة من خلال قمر نايل سات لتقديم برامج بث متنوعة باللغة العربية، هي قناة مبدعة تهتم بمشاركة طريقتها في صناعة الطعام بشكل مبتكر وفريد عبر العديد من الشيفات المميزين ممن يقدمون نكهات طعام رائعة ويعلمون الجمهور تجارب طعام لا تنسى واشهرهم الشيف آلاء الجبالي ونونا والشيف دعاء السمنودي ووحيد كمال وغيرهم.

قناة بانوراما فود الفضائية

أصبح متابعة قنوات الطبخ جزء لا يتجزا من إهتمامات الكثيرين حيث أتاحت هه القنوات الفرصة لاكتشاف العديد من الوصفات والاساليب الجديدة في عالم الطبخ، ومن بينها قناة بانوراما فود، لذلك سنقدم اليوم تردد قناة بانوراما فود على النايل سات 2023

تردد قناة بانوراما فود الجديد

التردد هو 12054

تعديل الاستقطاب يكون عمودي

ضبط معدل الترميز عند 27500

ضبط مفتاح الترميز 5/6

إسم القناة على الرسيفر PNC Food

بمجرد ضبط التردد يدويا المشار اليه بالاعلى، يمكنك إستقبال القناة بجودة عالية، مع الملاحظة ان معدل تصحيح الخطا أصبح 5/6 بدلاً من 3/4