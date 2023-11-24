- 1/3
- 2/3
- 3/3
الاختلافات بين الصور من الألعاب المسلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد انتشرت بين المستخدمين لتكون بمثابة اختبار بصري يكشف من هو الشخص الذي يتميز بمهارة قوة الملاحظة والتركيز العالي، واليوم نقدم لكن لعبة الاختلافات بين الصور وعليك العثور على 10 اختلافات قبل مرور 20 ثانية، هل تتمكن من خوض هذا التحدي؟ هيا بنا…
أوجد الاختلافات بين الصورتين
أمامك صورتين بهم قط يذهب لاصطياد السمك وهناك 10 اختلافات بين الصورتين وعليك البحث عنهم قبل مرور الوقت المحدد للغز.
إذا كنت شخص ذكي ولديك مهارة قوة الملاحظة فسوف تعثر على جميع الاختلافات سريعاً، إما إذا كنت ذات مستوى ذكاء متوسط فلا تستطيع اكتشاف جميع الاختلافات بين الصورتين.
هل وجدت الاختلافات بين الصور
إذا لم تتمكن لا يزال أمامك وقت عليك الاستمرار في البحث على كافة الاختلافات بين الصور، فأنتَ تحتاج إلى التحقق بعناية للوصول إليهم جميعاً.
حل الاختلافات بين الصورتين
بعد أن وصلنا إلى نهاية لغز اليوم، إذا كنت لم تتمكن من الوصول إلى العثور على الاختلافات 10 بين الصورتين، فأننا هنا سوف نساعدكم وهي كالتالي:
- حاب القط الأيمن.
- حاجب القط الأيسر.
- شكل الطاقية من الجانب الأيسر هناك خدوش مخفية.
- شنب القط من الجانب الأيمن.
- حمالة التي شيرت من الأعلى هناك خط مخفي في الصورة الأولى.
- الماء الموجودة داخل الجردل.
- لون طعم السنارة مختلف بين الصورتين.
- طول الخيط في الصورة الأولى قصير والأخري طويل.
- عدد صوابع اليد اليسري أقل في الصورة الأولى.
- خيال القط على الأرض مختفي في الصورة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : مهارة قوة الملاحظة… أوجد 10 اختلافات بين الصورتين خلال 20 ثانية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.