تراند اليوم : إعلان هواتف RedMagic 9 Pro وRedMagic 9 Pro Plus

تم الكشف رسميًا عن هواتف RedMagic 9 Pro وRedMagic 9 Pro Plus، وهما هواتف ألعاب رائدة جديدة من RedMagic في السوق الصيني، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز الهواتف في فئتها.

أداء متفوق بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC

تعتمد كل من الهاتفين على معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC، والذي حقق نقاط تصل إلى 2,291,328 على اختبار AnTuTu. تتوفر ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 24 جيجابايت وتخزين بسعة تصل إلى 1 تيرابايت بتقنية UFS 4.0.