تراند اليوم : إعلان هواتف RedMagic 9 Pro وRedMagic 9 Pro Plus

تم الكشف رسميًا عن هواتف RedMagic 9 Pro وRedMagic 9 Pro Plus، وهما هواتف ألعاب رائدة جديدة من RedMagic في السوق الصيني، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز الهواتف في فئتها.
أداء متفوق بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC
تعتمد كل من الهاتفين على معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC، والذي حقق نقاط تصل إلى 2,291,328 على اختبار AnTuTu. تتوفر ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 24 جيجابايت وتخزين بسعة تصل إلى 1 تيرابايت بتقنية UFS 4.0.
مواصفات RedMagic 9 Pro Plus
|المميزات والمواصفات
|RedMagic 9 Pro Plus
|الشاشة
|OLED بقياس 6.8 إنش، دقة 2480 × 1116 بكسل، Full HD+، معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 960 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، وسطوع 1600 شمعة/م².
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 3 بدقة تصنيع 4 نانومتر مع Adreno 750.
|الذاكرة والتخزين
|LPDDR5X بسعة تصل إلى 24 جيجابايت وتخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.
|نظام التشغيل
|Android 14 مع Redmagic OS 9.0.
|الكاميرا
|كاميرا خلفية 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل تحت الشاشة.
|بطارية وشحن
|بطارية 5500 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 165 واط.
|الأبعاد والوزن
|أبعاد 163.98×76.35×8.9 ملم، وزن 229 جرام.
|خيارات الاتصال
|5G NSA/SA، Dual 4G VoLTE، Wi-Fi 6E، بلوتوث 5.4، GPS، USB Type-C، NFC.
مواصفات RedMagic 9 Pro
|المميزات والمواصفات
|RedMagic 9 Pro
|الشاشة
|OLED بقياس 6.8 إنش، دقة 2480 × 1116 بكسل، Full HD+، معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 960 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، وسطوع 1600 شمعة/م².
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 3 بدقة تصنيع 4 نانومتر مع Adreno 750.
|الذاكرة والتخزين
|LPDDR5X بسعة تصل إلى 24 جيجابايت وتخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.
|نظام التشغيل
|Android 14 مع Redmagic OS 9.0.
|الكاميرا
|كاميرا خلفية 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل تحت الشاشة.
|بطارية وشحن
|بطارية 6500 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 80 واط.
|الأبعاد والوزن
|أبعاد 163.98×76.35×8.9 ملم، وزن 229 جرام.
|خيارات الاتصال
|5G NSA/SA، Dual 4G VoLTE، Wi-Fi 6E، بلوتوث 5.4، GPS، USB Type-C، NFC.
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