تراند اليوم : فوائد غير متوقعة… أفضل مشروب يقلل الكوليسترول بالدم ويحمي قلبك

الكوليسترول هي عبارة عن مادة مثل الدهون نجدها بالدم وخلايا الجسم، حيث أن الكولسترول الجيد يعد من الأمور المهمة لتكوين الخلايا والأنسجة والأعضاء وصناعة الهرمونات وفيتامين د، أما في حالة زيادة مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم قد تؤدي في حدوث تراكم الدهون في الشرايين، مما قد يمنع تدفق الدم إلى القلب ويسبب العديد من الأمراض الخطيرة مثل (النوبات القلبية، السكتات الدماغية)، ولذلك يجب المحافظة على مستوى الكوليسترول بالدم لحماية صحة القلب.

كيفية المحافظة على الكولسترول في الدم

إذا كان يرغب الشخص بالتحكم في مستويات الكوليسترول يكون هذا من خلال تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف، وتقليل من تناول الدهون المشبعة وإدخال الأطعمة النباتية في نظامه الغذائي، وتناول القليل من الأطعمة المكررة ومن الدهون التي تم تحويلها بالنظام الغذائي. لذلك يوجد العديد من المشروبات التي تحافظ على مستويات الكولسترول في الدم وحماية القلب من الإصابة بأي أمراض خطيرة.

مشروب التوت

يعد عصير التوت من أهم المشروبات التي تعمل على انخفاض الكوليسترول بالدم، وهذا لأنها غنية بالكثير من الفوائد ومن أهمها:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

أن مشروب التوت من المشروبات التي عنيه بمركبات البوليفينول والتي تعمل على وقاية الإنسان من الإصابة بالتهابات المسالك البولية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنظيم حركة الأمعاء، وعدم الإصابة بالإمساك.

المحافظة على صحة القلب

ومن أهم فوائد مشروب التوت أنه غني بمركبات الفلافونويد الذي يحافظ على انخفاض ضغط الدم، كما أنه يساعد على عدم تصلب الشرايين.

تحفيز صحة الجهاز المناعي

أن مشروب التوت غني بالعديد من مضادات الأكسدة التي تعمل في حماية الجسم من الإصابة بالجذور الحرة الضارة التي قد تتسبب بالإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة للإنسان.

والجدير بالذكر أن عصير التوتر له العديد من الفوائد ولكن يعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول بالدم ولكن لا يساعد على ارتفاع الكوليسترول، وإذا كنت مصاب بارتفاع الكوليسترول في الدم عليك استشارة الطبيب للحصول على العلاج الذي يتناسب مع حالتك.