تراند اليوم : أفضل 5 مشروبات طبيعية صحية لتعزيز مستويات الهيموجلوبين ومحاربة فقر الدم

يعد نقص الحديد أو فقر الدم مشكلة شائعة بين الناس هذه الأيام، ومع ذلك، الخبر السار هو أنه يمكنك تناول مشروبات طبيعية صحية لزيادة مستويات الهيموجلوبين، هذا البروتين الذي يستخدم الجسم الحديد لصنعه، وهو موجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين في الجسم ويعطي الدم لونه الأحمر، وعندما ينقص الحديد في الجسم يؤدي إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين في الدم، وهو ما يُعرف بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، بعض العلامات الشائعة لنقص الحديد: التعب المستمر، وضيق التنفس، وألم في الصدر، وشحوب الجلد، فيمكنك إضافة للمكملات الغذائية، البحث عن المكونات الغنية بالحديد المناسبة من خلال استخدام الفواكه والخضروات الموسمية لصنع العصائر والمشروبات الأخرى لتعزيز مستويات الهيموجلوبين.

مشروبات طبيعية صحية لزيادة مستويات الهيموجلوبين

بحسب موقع Health Shots وأخصائي التغذية أفني كاول فيما يلي بعض المشروبات لزيادة مستويات الهيموجلوبين، التي يقترحها خبير التغذية.

عصير أملا

يعتبر عنب الثعلب الهندي مصدرًا قويًا لفيتامين C، والاستهلاك اليومي لعصير الأملج لا يعزز المناعة فحسب، بل يساعد أيضًا في امتصاص الحديد، وبالتالي يساعد في تكوين الهيموجلوبين، كما تضيف نكهته المنعشة لمسة منعشة إلى هذا المشروب الصحي.

كانجي الشمندر

ينحدر كانجي الشمندر من شمال الهند، وهو مشروب مخمر يتكون من نقع بذور الخردل والشمندر، يساهم الشمندر بالحديد في المزيج، في حين أن طريقة التخمير يمكن أن تعزز توافر العناصر الغذائية، ويوفر هذا المشروب التقليدي نكهة فريدة من نوعها وتعزيزًا غذائيًا.

عصير قصب السكر

عصير قصب السكر، وهو مشروب شعبي في مناطق مختلفة من العالم، وهو ليس مجرد متعة حلوة ولكنه أيضًا مصدر جيد للحديد والمعادن الأساسية الأخرى، وحلاوته الطبيعية تجعله وسيلة مبهجة لزيادة كمية الحديد، مما يجعله خيارًا منعشًا ومغذيًا.

عصير الرمان

عصير الرمان لذيذ وغني بالعناصر الغذائية، تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الحديد وفيتامين C، وهو مزيج ديناميكي يدعم إنتاج الهيموجلوبين وامتصاصه، يعكس اللون الأحمر النابض بالحياة لهذا العصير محتواه الغذائي القوي.

شربات ساتو

“الساتو”، المشتق من الجرام المحمص (شانا)، يُصنع من خلال مزجه مع الماء وعصير الليمون والتوابل، فيصبح شربات ساتو – وهو مشروب صحي غني بالبروتين والحديد والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، إن مذاقها الفريد وشكلها الغذائي يجعلها خيارًا جيدًا لتعزيز الصحة العامة.

خاتمة: هذه المشروبات، عند تضمينها كجزء من نظام غذائي متوازن، يمكن أن تلعب هذه المشروبات دورًا في دعم مستويات الهيموجلوبين الصحية، مما يساهم في الصحة العامة، ومع ذلك، فمن المستحسن استشارة خبير الصحة الخاص بك للحصول على أي إرشادات غذائية، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية محددة.