تراند اليوم : منها الزعتر والريحان.. اعشاب تساعد على تقوية الذاكرة‏ وتكافح الزهايمر

اعشاب تساعد على تقوية الذاكرة‏ يتم استخدامها منذ القدم، حيث تكون بعض الأعشاب لها دور فعال في تحسين وتقوية الذاكرة، ويبحث على هذه الأعشاب العديد من الأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة أو يعانون من عدم تذكر بعض الأمور البسيطة، لذلك يلجأون إلى تناول هذه الأعشاب.

اعشاب تساعد على تقوية الذاكرة

يوجد عدد لا حصر له من اعشاب تساعد على تقوية الذاكرة‏ التي يتم استخدامها، من أبرز هذه الأعشاب التالي:

عشبة الزعتر

من أكثر الأعشاب شيوعًا والتي يتم استخدامها في تحفيز الذاكرة، وذلك لأن:

الزيوت الموجودة في هذه العشبة تعمل على زيادة حمض أوميجا 3 والأحماض الدهنية التي لها تأثير كبير على الدماغ.

وهذا يظهر بوضوح في حماية المخ من التدهور.

علاوة على ذلك فإن الزعتر يحتوي على مركب يدعى”فلافونويد” الذي يحافظ على خلايا المخ.

نبات الريحان

يتميز بأن لها بعض الخصائص الطبية، ويحتوي على بعض المواد التي تحمي الدماغ من التلف.

كما يقلل من إنتاج بعض الهرمونات التي تؤثر على خلايا المخ مثل هرمون التوتر.

ويمكن استخدامه لتقوية التركيز والذاكرة.

يقوي الذاكرة ويكافح الزهايمر

يمكن استخدام عشبة الجنكة في علاج الزهايمر وتقوية الذاكرة، وذلك لأنها أشهر اعشاب تساعد على تقوية الذاكرة، حيث:

منذ القدم يتم استخدامها كطب بديل.

وتعمل على تحسين الدورة الدموية التي تساعد في وصول الدم إلى المخ، مما يؤدي إلى تقوية الذاكرة.

كما تساعد في الحفاظ على خلايا المخ من حدوث تلف بها.

وفي حالة حدث لها تلف تعمل على علاجه.

مشروبات لتقوية الذاكرة والتركيز

يوجد أكثر من مشروب يتم استخدامه من قبل بعض الطلاب الذين يعانون من عدم قدرة على تذكر بعض الدروس: