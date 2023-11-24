تراند اليوم : إطلاق جهاز OPPO Pad Air 2 اللوحي مع شاشة 90 هرتز وبطارية 8000 مللي أمبير في الصين.. السعر والمواصفات

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أطلقت شركة OPPO سلسلة الهواتف الذكية Reno 11 أمس في الصين، كما أطلقت أيضًا جهازًا لوحيًا جديدًا، باسم OPPO Pad Air 2، يعد الجهاز اللوحي الجديد بمثابة ترقية لجهاز OPPO Pad Air، ويأتي مع ترقيات رئيسية، ويتوفرالجهاز حاليًا في الصين فقط.
سعر OPPO Pad Air 2 والتوفر
يبلغ سعر OPPO Pad Air 2 في الصين 1299 يوان صيني للطراز الأساسي مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 128 جيجابايت، ويأتي في نوعين مختلفين من ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت + 128 جيجابايت للتخزين و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين بسعر 1499 يوان صيني و 1699 يوان صيني على التوالي.
تصميم OPPO Pad Air 2 وخيارات الألوان
يتوفر الجهاز اللوحي بخيارين من الألوان هما الرمادي والفضي، و فيما يتعلق بالتصميم، قامت OPPO بإجراء بعض التغييرات على اللوحة الخلفية للجهاز اللوحي، حيث تقع الكاميرا الخلفية الآن في المنتصف بدلاً من الجانب كما هو موضح في Pad Air الأصلي.
وأصبح الشريط الطويل الذي يحتوي على الكاميرا واضحًا الآن أيضًا على عكس التصميم المحكم الموجود في سلفه، إنه في الواقع يبدو تمامًا مثل OnePlus Pad Go، وهو أمر ليس مفاجئًا بالنظر إلى الشراكة بين العلامتين التجاريتين.
مواصفات OPPO Pad Air 2
- الشاشة: يتميز OPPO Pad Air 2 بشاشة LCD مقاس 11.4 بوصة بدقة 2.4K مع معدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، و400 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.
- المعالج: يعمل التابلت بمعالج MediaTek Helio G99.
- ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين: يأتي مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2.
- الكاميرات: مع OPPO Pad Air 2 تحصل على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع EIS وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
- البطارية والشحن: يحتوي جهاز OPPO اللوحي الجديد على بطارية تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 33 وات.
- البرمجيات: على صعيد البرمجيات، يعمل OPPO Pad Air 2 بنظام ColorOS 13.2 استنادًا إلى Android 13.
- ميزات أخرى: الجهاز اللوحي مزود بمكبرات صوت استريو رباعية مقترنة بدعم Dolby Atmos و5G ومنفذ USB Type-C.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : إطلاق جهاز OPPO Pad Air 2 اللوحي مع شاشة 90 هرتز وبطارية 8000 مللي أمبير في الصين.. السعر والمواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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