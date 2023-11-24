تراند اليوم : إطلاق جهاز OPPO Pad Air 2 اللوحي مع شاشة 90 هرتز وبطارية 8000 مللي أمبير في الصين.. السعر والمواصفات

أطلقت شركة OPPO سلسلة الهواتف الذكية Reno 11 أمس في الصين، كما أطلقت أيضًا جهازًا لوحيًا جديدًا، باسم OPPO Pad Air 2، يعد الجهاز اللوحي الجديد بمثابة ترقية لجهاز OPPO Pad Air، ويأتي مع ترقيات رئيسية، ويتوفرالجهاز حاليًا في الصين فقط.

سعر OPPO Pad Air 2 والتوفر

يبلغ سعر OPPO Pad Air 2 في الصين 1299 يوان صيني للطراز الأساسي مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 128 جيجابايت، ويأتي في نوعين مختلفين من ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت + 128 جيجابايت للتخزين و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين بسعر 1499 يوان صيني و 1699 يوان صيني على التوالي.

تصميم OPPO Pad Air 2 وخيارات الألوان

يتوفر الجهاز اللوحي بخيارين من الألوان هما الرمادي والفضي، و فيما يتعلق بالتصميم، قامت OPPO بإجراء بعض التغييرات على اللوحة الخلفية للجهاز اللوحي، حيث تقع الكاميرا الخلفية الآن في المنتصف بدلاً من الجانب كما هو موضح في Pad Air الأصلي.

وأصبح الشريط الطويل الذي يحتوي على الكاميرا واضحًا الآن أيضًا على عكس التصميم المحكم الموجود في سلفه، إنه في الواقع يبدو تمامًا مثل OnePlus Pad Go، وهو أمر ليس مفاجئًا بالنظر إلى الشراكة بين العلامتين التجاريتين.

مواصفات OPPO Pad Air 2