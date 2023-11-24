تراند اليوم : 1% فقط من يمكنهم اكتشاف الـ 5 اختلافات بين الصورتين خلال 15 ثانية فقط

تعد الغاز اكتشاف الاختلافات تمارين ممتازة لتقوية الذاكرة البصرية وتنشيط العقل، حيث إنها تختبر مهاراتك في الملاحظة ومدى قدرتك على الاهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة، لان التعرف على الاختلافات بين صورتين متطابقتين أمر صعب، لذل فهي تتطلب بعض الجهد والتركيز، لذلك تعد فرصة لقضاء وقت ممتع بالإضافة إلى تنشيط العقل، هيا اختبر قدراتك وابحث عن الاختلافات في اللغز التالي:

اكتشف 5 اختلافات بين الصورتين

ترى أمامك الآن صورتين متطابقتين لامرأة تحطم مكتب عمل، وتتمن الصورة شاشة وكومة من الورق المتناثر، وتبدو الصورتين متطابقتين لكن هناك عدة اختلافات بين الصورتين، هل يمكنك اكتشاف الـ 5 اختلافات في الوقت المحدد وهو 15 ثانية؟ هيا حاول الآن وابدأ في البحث عن الاختلافات.

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إجابة اللغز:

نهنئ من تمكن من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد، بينما الذين لم يتمكنوا من اكتشاف الاختلافات، فلا تقلق سنوضح الاختلافات في الصورة التالية:

والآن أخبرنا في التعليقات، هل نجحت في اكتشاف جميع الاختلافات بين الصورتين؟ كما استغرقت للوصول إلى جميع الاختلافات؟