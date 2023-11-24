تراند اليوم : الهيئة العامة للنقل تعلن عن وظائف إدارية وهندسية

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية عن وظائف إدارية وهندسية لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير، في مختلف التخصصات، للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض، ونقدم الآن تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف الهيئة العامة للنقل

مطلوب مدير سلامة وكفاءة النقل السككي داخل المدن، ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

مطلوب خبير سياسات، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات البحرية.

مطلوب أخصائي تطوير تنظيمي، ويشترط شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو إدارة راس المال البشري.

مطلوب خبير إشراف تشغيلي، ويشترط درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

الشروط المطلوبة

أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير.

توافر خبرة لا تقل عن الحد الأدنى حسب كل وظيفة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الحاسب الألي.

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رابط التقديم على الوظائف

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة بالرابط التالي ” وظائف الهيئة العامة للنقل” ومن خلال هذا الرابط يمكن معرفة كافة التفاصيل والشروط والمهارات المطلوبة لشغل الوظائف.