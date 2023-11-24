تراند اليوم : سكرتير نيابة و محامي يواجهان تهمة الرشوة لاستبدال حرز جنائي

ذكر موقع القاهرة 24 أنه أحالت النيابة العامة، سكرتير نيابة باب الشعرية، ومحامي حر مقيم بمنطقة باب الشعرية، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك في استبدال حرز من أحد القضايا المنظورة أمام المحكمة، مقابل مبلغ 100 ألف جنيه، دفع منها المتهم الأول مبلغ 70 ألف جنيه للمتهم الثاني.

تفاصيل الواقعة

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا بنيابة باب الشعرية الجزئية، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني، مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 10 آلاف جنيه مقابل تسهيل استيلائه على الحرز المرفق بالقضية رقم 1851 لسنة 2023 جنح باب الشعرية واستبداله بآخر.

كما سهل المتهم الأول للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق تحت يد جهة عمله، بأن مكّنه من الاستيلاء على عقد بيع وحدة سكنية من ملف القضية رقم 1181 لسنة 2023 جنح باب الشعرية، واستبداله بآخر.

أما المتهم الثاني، فكشف أمر الإحالة أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، بأن اتفق مع المتهم الأول على ارتكاب الواقعة، ومساعده بأن قام بانتزاع محتوى حرز عند بيع وحدة سكنية مضبوط في القضية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهما إلى محكمة الجنايات