تراند اليوم : أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة

هل تعلم أنه هناك مشروبات يمكنك تناولها على وجبة الفطور تخلصك من وزنك الزائد؟ حيث أنه يوجد العديد من المشروبات التي تساعد بالشعور بالشبع لفترة طويلة وتزيد من حرق الدهون، لذلك ينصح الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن الزائد الحرص عند تناول وجبة الأفطار لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي تزيد من الوزن، ولكن عند تناول مشروب لا يحتوي على سعرات حرارية عالية في وجبة الفطور سيساعدك على ارتفاع التمثيل الغذائي وهذا يعمل على حرق الدهون.

مشروبات تساعد في فقدان الوزن

هناك العديد من المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن عند تناولها على الفطور ومن أبرزها كالتالي:

1- القهوة

تعتبر القهوة من أهم المشروبات التي يمكنك تناولها صباحاً، حيث أنها لا تضر بأي شيء عند تناول كوب في بداية اليوم، بالإضافة إلى أنه يساعد على فقدان الوزن وذلك عند تناولها بدون سكر ولا حليب لعدم زيادة السعرات الحرارية به.

مع العلم أنه يجب تناول كوبان من القهوة يومياً، وذلك حتى لا تسبب لك الأرق والانتفاخ أو الجفاف عند الإفراط في تناولها.

2- الشاي الأخضر

بعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شهرة والتي تتميز بأنها تساعد على فقدان الوزن، وأكدت الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر من أهم المشروبات التي تعمل على تسريع عملية حرق الدهون وخاصة إذا قام الشخص بممارسة الرياضة معه.

ومن أهم فوائد الشاي الأخضر أنه غني بمركبات مضادة للأكسدة، كما أنه هناك بعض المشروبات العشبية تؤدي نفس المفعول مثل الشاي الأسود الصيني، الكركديه.

3- منقوع الماء

ينصح الخبراء على تناول منقوع الماء في الصباح ويعد هناك العديد من الاختيارات التي يمكنك إضافتها إلى الماء مثل (الليمون، التفاح، الخيار، القرفة، النعناع) ويتم تركها لفترة ثم يتم تناولها على الريق في الصباح.

وهذه يساعد على تسريع عملية الدهون خاصة الليمون والنعناع ويعزز مناعة الشخص، بالإضافة إلى شعوره بالشبع لفترة طويلة.