تراند اليوم : ماهي قناة الشرق الوثائقية وكيفية إستقبالها على الاقمار الصناعية

الشرق الوثائقية هي قناة تلفزيوينة عربية من نوع الوثائقي تبث برامجها باللغة العربية، توفر ;Asharq Documentary; بث عبر اقمار يسهل وصول محتواها للجمهور ومشاهدتها مثل عرب سات، تخصصت القناة منذ الإنطلاق الفعلي في عرض الافلام الوثائقية والبرامج التوثيقية بشكل رئيسي، وهذه القناة هي كجزء من مجموعة إعلامية كبيرة تحت مسمى الشرق الاخبارية وتحمل عنوان القصة وراء الخبر، تغطي تلك القناة من خلال افلامها الوثائقية على مدار 24 ساعة مواضيع متنوعة فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والتاريخ وغيرها من العناوين الشيقة، ونظرا لتحديث بيانات ضبط البث الخاص بالقناة، نقدم اليوم تردد قناة الشرق الوثائقية 2023 الجديد. قناة الشرق الوثائقية القمر الصناعي: عرب سات بدر 4/ مدار °26.0 شرقاً

قيمة التردد: 12092

معدل الترميز 27500

قطبية: V

مفتاح الترميز للخطأ 5/6 كيفية تحميل قناة الشرق الأوسط الضغط على زر القائمة أوMenu من جهاز التحكم عن بعد

الذهاب الى قائمة الضبط Settings

اختيار قائمة القنوات Channels

اختيار قائمة اضاقة قناة جديدة Add New Channel

إدخال تردد القناة المراد ضبطها يدويا( موضح أعلاه)

ضبط الاستقطاب للقناة

ضبط معدل الترميز

ضبط مفتاح الترميز

سيقوم الرسيفر بالبحث عن القناة تلقائيا

عند العثور عليها سيقوم بحفظها

الانتهاء والخروج من القوائم.

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