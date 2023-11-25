تراند اليوم : فوائد أوميغا 3 للنساء بعد الأربعين .. مكملات غذائية مهمة

الكثير من فوائد أوميغا 3 للنساء بعد الأربعين تجدها في بعض الأكلات مثل السمك وبعض المكسرات، كما يتم بيع أوميجا 3 في الصيدلية على هيئة حبوب، حيث يحذر الأطباء النساء الحامل من تناول هذه الحبوب ويمكن استبدالها بتناول زيت السمك، كما يتميز أوميجا 3 بقدرته على تنظيم هرمون “السيروتونين” المسؤول عن الشعور بالسعادة.

فوائد أوميغا 3 للنساء بعد الأربعين

تعتبر حبوب أوميغا 3 من أشهر المكملات الغذائية التي تعطي العديد من الفوائد للمرأة بعد عمر الأربعين، وهذه الفوائد متمثلة على النحو التالي:

يساعد في المحافظة على توازن الهرمونات في الجسم، ويخفف من ألم الدورة الشهرية، فبالتالي يساعد المرأة عن التخلي عن تناول المسكنات أثناء الدورة الشهرية.

يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد التي تكون على شكل خطوط دقيقة تظهر في الرقبة والوجه.

يقي الجسم من الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض السرطان والقلب.

يحد من الإجهاد التأكسدي للبشرة، مما يؤدي إلى إعطاء البشرة نقاوة وتصبح البشرة صافية.

يحافظ على المفاصل والعظام من أي ضرر، ويقلل من الالتهابات التي تحدث في الجلد.

يعمل على تقوية وتغذية الشعر، حيث يفضل عند تناوله عدم الإفراط في تناوله، لمنع حدوث أي آثار جانبية قد تحدث.

تساعد في فقدان الوزن الذي يحدث لدى البعض دون إرادتهم، لذلك يفضل تناوله لفترة من الوقت.

يمنع من حدوث أي مشاكل في الكلى، علاوة على ذلك فإنه يحسن من عمل الجهاز الكلوي.

مدة استخدام أوميغا 3

يوصى الأطباء باستخدام أوميجا 3 مرتين في الأسبوع.

ويفضل الحصول على هذا المكمل الغذائي من سمك التونة.

كما يوصي الأطباء بأن تكون الجرعة 6 جرام.

وبخصوص مدة استخدامه فمن الأفضل استخدامه لمدة شهر ونصف حتى تحصل على جميع الفوائد الموجودة به.

فوائد omega 3 للجنس للنساء

لظهور فوائد أوميغا 3 للنساء بعد الأربعين فإن الأطباء توصي باستخدامه مرتين في الأسبوع، ومن أبرز فوائده هو: