تراند اليوم : انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

نشرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر، حيث يشهد طقس اليوم انخفاض في درجات الحرارة ويصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع توافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما كشفت عن انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، على اغلب الأنحاء، كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

تسجل درجات الحرارة بالقاهرة 25 درجة، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 25 درجة مئوية، ونتابع الآن نشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

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