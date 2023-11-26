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تراند اليوم : انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر، حيث يشهد طقس اليوم انخفاض في درجات الحرارة ويصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع توافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما كشفت عن انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، على اغلب الأنحاء، كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 1

انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

تسجل درجات الحرارة بالقاهرة 25 درجة، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 25 درجة مئوية، ونتابع الآن نشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 2

انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

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انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 3

انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

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