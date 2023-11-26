تراند اليوم : اعرف فوائد شاي الماتشا الياباني لصحة الجسم والتنحيف وهل يوجد عند العطار

يعتبر شاي الماتشا واحدة من المشروبات الشهيرة عالميًا، حيث يتميز بفوائده الصحية ومنافعه المذهلة، وهو نوع من الشاي الأخضر الذي يأتي من اليابان ويتميز بطريقة إنتاجه الفريدة وطعمه الفريد أيضًا، إنه يشتهر بأنه محمل بالعديد من المركبات الغذائية القوية التي تعزز الصحة العامة وتوفر الطاقة، للاستمتاع بفوائد شاي الماتشا وتجنب الآثار الجانبية السلبية، يُنصح بتناوله بشكل معتدل وفي إطار نظام غذائي صحي، ويمكن تحضيره عن طريق خلط مسحوق الماتشا مع الماء الساخن ويمكن إضافة الحليب أو القشدة حسب الرغبة.

شاي الماتشا وفوائده الصحية

يُعتبر شاي الماتشا خيارًا صحيًا ومنشطًا يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أنه يجب تناوله بشكل معتدل ومراعاة توجيهات الاستهلاك، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من تحمل ضعيف للكافيين أو لديهم أمراض معينة، من الأفضل استشارة الطبيب قبل تضمينك لشاي الماتشا في نظامك الغذائي للحصول على نصيحة مخصصة وملائمة لحالتك الصحية، واليكم أهم فوائده:

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل تلف الخلايا في الجسم. بفضل تركيزه العالي من الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، كما يمكن أن يساهم في تعزيز الجهاز المناعي وتعزيز الصحة العامة.

يعتبر مشروبًا منشطًا بفضل التواجد العالي للكافيين، لذا يمكن أن يساعد في زيادة الطاقة والتركيز، كما يحتوي أيضًا على مركب يسمى اللاذين، وهو حمض أميني يعمل على تهدئة تأثيرات الكافيين وتحسين الانتباه والتركيز، هذا يعني أن شربه يمنحك شعورًا باليقظة والانتعاش دون أن يسبب القلق أو الارتجاج العصبي الذي قد ينتج عن تناول كميات كبيرة من القهوة.

ومن بين الفوائد الأخرى لشاي الماتشا يمكن أن نذكر فوائده للقلب والأوعية الدموية، يُعتقد أن شربه يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يعتبر مضادًا للالتهابات ويمكن أن يدعم صحة الجهاز الهضمي ويحسن وظائفه.

كما اثبت العديد من الدراسات أن الماتشا يزيد من قدرة الجسم على الحرق مما يساهم في تنحيف الجسم.

أضرار شاي الماتشا على الصحة

على الرغم من الفوائد الصحية المذهلة لشاي الماتشا، ينبغي تناوله بحذر وفقًا للتوجيهات الموصى بها، حيث يحتوي شاي الماتشا على نسبة عالية من الكافيين، والتي إذا تناولت بكميات كبيرة قد تؤدي إلى زيادة في مستويات القلق والأرق، لذا يُنصح بتجنب تناوله في المساء أو قبل النوم لتجنب أي تأثير سلبي على النوم، كما قد يؤدي استهلاك كميات زائدة من الكافيين إلى زيادة معدل ضربات القلب، القلق، الارتجاع المريئي والتهيج المعوي، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الماتشا على نسبة عالية من الرصاص، والتي قد تكون مشكلة إذا تم تناوله بكميات كبيرة على المدى الطويل.

هل يوجد شاي الماتشا عند العطار

مع الانتشار الكبير لشاي الماتشا وخاصة في وصفات التخسيس، بدأت الكثير من محلات العطارة في توفير علب الماتشا وبأسعار تناسب الجميع، كما يباع في محلات السوبر ماركت الكبرى مثل كارفور والعديد من الأماكن، وفي حال تعذر تواجده في المكان الذي تسكن به يمكنك طلبه بسهولة عبر تطبيقات الشراء أونلاين مثل أمازون استفيد الآن الفوائد السحرية لشاي الماتشا.

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