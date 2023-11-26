تراند اليوم : طريقة تحضير شاي الكرك الأصلي: استمتع بالطعم الأصلي التقليدي الذي يأسر القلوب

شاي الكرك الأصلي هو مشروب كلاسيكي ومحبوب في العالم العربي، ويعود أصله إلى الهند حيث يُعتبر من أبرز المشروبات التقليدية، يتميز هذا الشاي بنكهته الغنية والقوية والتي تترك انطباعًا لا يُنسى عند كل من يحبون هذا المشروب المذهل، بعد تحضير شاي الكرك الأصلي، يمكنك تقديمه في أكواب شاي وهو ساخن، ويُفضل تقديمه مع بعض الحلويات التقليدية العربية مثل المعمول أو البقلاوة لتكتمل تجربة شرب شاي الكرك الأصلي، في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل طريقة تحضير شاي الكرك الأصلي لتتمتع بتجربة شاي أصيلة في منزلك.

مكونات تحضير شاي الكرك الأصلي

يتكون شاي الكرك الأصلي من مكونات بسيطة متواجدة في أغلب البيوت العربية وخاصة محبي المشروبات الساخنة وينتشر شاي الكرك في أغلب دول الخليج العربي وخاصة السعودية واليمن ويطلق على هذا الشاي في اليمن الشاي العدني وبدأ انتشار هذا النوع من الشاي في مصر وبلاد الشام واليكم المكونات الأصلية لشاي الكرك للحصول على طعم مميز:

4 أكواب من الماء (تقريبًا 1 لتر)

4 ملاعق كبيرة من الشاي الأسود المفضل لديك

3 عود قرنفل

6 حبات من الهيل (حبهان)

1 عود قرفة

1 كوب من الحليب العادي

سكر حسب الرغبة

من الممكن اضافة قطعة زنجبيل صغيرة حسب الرغبة

طريقة تحضير شاي الكرك الأصلي

تعتبر طريقة تحضير شاي الكرك الأصلي خطوات بسيطة وسهلة يمكن لأي شخص اتباعها في المنزل، يتميز هذا الشاي برائحته العطرة ونكهته القوية التي تجمع بين حلاوة الشاي وتوابل الهند الشهيرة، يمكنك تجربة هذه الوصفة وتقديمها لضيوفك لإبهارهم بطعمها الرائع، واليكم الطريقة الأصلية:

في وعاء كبير، قم بغلي الماء على النار.

أضف الشاي الأسود إلى الماء المغلي واتركه يغلي لمدة 5 دقائق لاستخلاص النكهة الغنية.

أضف القرنفل وحبيبات الهيل (الحبهان) والقرفة ، قم بالتحريك لتوزيع النكهات.

اترك الشاي يغلي على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر لضمان توزيع النكهات بالتساوي.

أضف الحليب إلى الشاي واستمر في التحريك حتى يصل إلى درجة الغليان.

قم بتحريك الشاي بلطف واتركه يغلي لمدة 2-3 دقائق إضافية لدمج النكهات والحصول على قوام متجانس.

قم بتصفية الشاي عن طريق استخدام مصفاة أو قماش نظيف للتخلص من أوراق الشاي والتوابل.

أضف السكر حسب الرغبة وقم بالتحريك حتى يذوب تمامًا.

اقرأ أيضا