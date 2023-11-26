تراند اليوم : موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. تعرف على تفاصيل الاستعلام وخطوات التقديم

يترقب عشرات الآلاف من العمالة الغير منتظمة موعد صرف المنحة والتي تبلغ قيمتها 1000 جنيه، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال لعام 2023، إنشاء صندوق طوارئ وإعانة للعمالة غير المنتظمة الغير مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ويأتي هذا في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية العمالة غير المنتظمة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023

ووفقا لمصادر حكومية، فإن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السابعة ستكون خلال شهر ديسمبر المقبل وقبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن صرف منحة الـ 1000 جنيه ستكون على دفعة واحدة من منافذ الصرف المعتمدة وهي ماكينات الـ ATM، ومكاتب البريد، في القاهرة والمحافظات.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل عن طرق الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي، حيث يمكن الاستعلام من خلال الاتصال بأرقام الهواتف التي حددتها وزارة العمل وهي كالتالي:

الاتصال على رقم 142.

الاتصال على رقم الخط الساخن 19468 التابع لوزارة القوى العاملة.

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