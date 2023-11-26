تراند اليوم : هل تعلم فوائد حليب الماعز الغذائية واستخداماته العديدة للجسم والبشرة

حليب الماعز من أنواع الحليب غير المشهورة ولكنها لها فوائد عظيمة جدًا لذلك سنتحدث عن فوائد حليب الماعز المتنوعة، فهو حقًا يحتوي على فيتامينات ومعادن مختلفة، ونسبة عالية من البروتين التي تجعل الجسم بحالة ممتازة، ومفيد جدا في علاج النحافة، بل يستخدم كذلك في العناية بالشرة

فوائد حليب الماعز

يحتوي على قيمة غذائية عالية وهو أفضل بكثير من الحليب البقري والجاموسي وصحي جدًا، وفيما يلي فوائد حليب الماعز بشيء من التفصيل:

فوائد حليب الماعز لزيادة الوزن

يحتوي على سعرات حرارية عالية فـ 100 جرام منه يحتوي على 168 سعر حراري.

كما أنه غني بالدهون والبروتينات والكربوهيدرات والسكر مما يساعد على زيادة الوزن.

وذلك في حالة اتباع نظام غذائي محسوب السعرات الحرارية بحيث تصبح السعرات أكثر من احتياجات الجسم وبالتالي تبدأ الزيادة.

أهمية حليب الماعز للبشرة

يجعل البشرة مشرقة ويؤخر علامات التقدم في السن، بالإضافة إلى الفوائد التالية:

غني بحمض اللبنيك الذي يستخدم في مستحضرات التجميل ليعمل على ترطيب البشرة.

يقلل من التصبغات التي تظهر على البشرة والجسم، لذلك فتناوله يساعدك على الحصول على بشرة ناعمة ورطبة.

يزيل خلايا الجلد الميتة؛ لذلك يمكنك تطبيقه على البشرة باستخدام قطنة، كما يمكنك إضافته على السكر بحيث يتكون لديكِ مزيج متماسك واستخدميه في عمل تقشير للجسم مرة كل أسبوع.

يحسن عملية الهضم بسبب احتوائه على البروبايوتيك وهو عبارة عن مركبات تحفز نشاط البكتيريا النافعة وتعيق من نمو البكتيريا الضارة مما يعني هضم ممتاز للطعام وبالتالي الاستفادة منه.

حليب الماعز للمفاصل

يحتوي على نسبة ممتازة من الكالسيوم وبالتالي يقوي العظام والمفاصل، علاوة على أن يمكن تناوله بالنسبة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي لأنه لا يتسبب في إصابة العظام بالهشاشة.

فوائد حليب الماعز قبل النوم

يساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء مما يساعد على النوم، وذلك يرجع إلى احتوائه على حمض اللينوليك المعروف بقدرته على الحد من التوتر والقلق، فتناول كوب دافئ منه قبل النوم بنصف ساعة لتنعم بنوم هادئ.

فائدة حليب الماعز للنساء