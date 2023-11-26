تراند اليوم : تحسن البشرة وتحارب الشيخوخة.. الكاكا فوائد صحية وجمالية مذهلة تعرف عليها

فاكهة الكاكا هي فاكهة استوائية لذيذة ومغذية، تنمو على شجرة تسمى الكاكاية، وتتميز بشكلها البيضاوي، تحتوي فاكهة الكاكا على بذور صغيرة محاطة بلب أبيض رطب وحلو، تعتبر فاكهة الكاكا مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ولها العديد من الفوائد الصحية والجمالية، ولكن يجب تناولها بمعدل معتدل لتجنب بعض الأضرار المحتملة.

فوائد فاكهة الكاكا:

تساعد على تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض: لأنها تحتوي على فيتامين ج وفيتامين أ وفلافونويدات، التي تعمل كمضادات للالتهابات والجذور الحرة.

تحسن صحة العين :وتقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالسن، لأنها تحتوي على لوتين وزيازانثين، وهما مركبان من الكاروتينات يوجدان في شبكية العين.

تخفض ضغط الدم المرتفع: لأنها تحتوي على مركبات نباتية مثل التانين والبروانثوسياندين، التي تساعد على ارتخاء الأوعية الدموية.

تخفض مستوى الكولسترول الضار في الدم: لأنها تحتوي على ألياف غذائية وفلافونويدات، التي تقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء.

تحافظ على صحة الجهاز الهضمي: لأنها تحتوي على ألياف غذائية، التي تسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

تحسن مظهر وشباب البشرة: لأنها تحتوي على فيتامين ج وفلافونويدات، التي تعزز إنتاج الكولاجين وتقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، فهي تحارب علامات الشيخوخة.

تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين وظائف الجسم.

تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم: نظراً لاحتواء الكاكا على كميات وفيرة من الألياف، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقلل من امتصاص السكر من الكاربوهيدرات بعد هضمها.

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أضرار فاكهة الكاكا: