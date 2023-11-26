تراند اليوم : شركة شيل للزيوت تعلن عن توافر وظائف خالية برواتب مجزية للعمل فورا بفروع الشركة

أعلنت شركة برايم جروب – شيل للزيوت من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر وظائف شاغرة للمؤهلات العليا، للعمل فورًا بمواقع الشركة في الفيوم والمنيا، برواتب مجزية وتأمينات، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة برايم جروب – شيل للزيوت

مطلوب مندوبين مبيعات خارجية.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، وتوافر خبرة في مجال العمل لا تقل عن 4 سنوات، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، كما يشترط إجادة استخدام الكمبيوتر وبرامج مايكروسوفت، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتوفر الشركة للعاملين بها رواتب مجزية وعمولات، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة في الأسبوع، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة شيل للزيوت” وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01112505425