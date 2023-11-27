تراند اليوم : وظائف خالية بشركة Transsion براتب يصل إلى 10000 جنيه

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تعلن شركة ترانسشن “Transsion” العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة للعمل فورًا بفروع الشركة بالإسكندرية ودمنهور وبورسعيد والسويس والشرقية وطنطا والمنصورة وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك من حملة المؤهلات العليا وبرواتب تصل إلى 10000 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم إليها كالتالي:
وظائف شركة Transsion
- مطلوب مسئول منطقة ويشترط خبرة في مجال بيع الأكسسوارات الذكية والموبايلات.
الشروط والمزايا
يشترط مؤهلات عليا وان يجيد اللغة الإنجليزية، كما يشترط التفرغ التام وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.
وظائف أخرى: –
تقدم الشركة راتب ثابت وعمولات تصل إلى 10 الآف جنية، بالإضافة إلى يومين إجازة بالأسبوع وفرص للترقية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.
للتقديم على الوظائف
أوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف متاح من خلال التسجيل على رابط التوظيف بالرابط التالي “شركة Transsion “.
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